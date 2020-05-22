Pasaja kumar baskınında 12 kişiye 37 bin 800 TL para cezası

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, pasaj içerisindeki boş iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda, 12 kişi yakalandı. Şüphelileri, sosyal mesafe ihlalinden 37 bin 800 TL para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 607'inci Sokak'ta bulunan pasajdaki boş iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece yarısı, pasaja baskın düzenleyen ekipler, dükkanda kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 37 bin 800 TL idari para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-22 07:53:17<br>
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