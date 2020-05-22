Atölyeye dönüştürülen liselerde, ayda 45 milyon maske üretiliyor

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, iki endüstri meslek lisesine kurulan atölyede, aylık 45 milyon maske üretiliyor.<br>Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırıkkale Valiliği ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) işbirliğinde, Kırıkkale'deki iki endüstri meslek lisesinde maske üretim atölyesi kuruldu. Atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 150 kursiyer, günde 1,5 milyon ayda 45 milyon maske üretiyor.<br>'24 SAAT MAKİNE SESLERİ YÜKSELİYOR'<br>Atölyelerden sorumlu İsmail Çınar, ilk etapta 2 tezgâhla işe başlayan atölyelerin bugün 10 tezgahta günlük 1,5 milyon üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Çınar, "Maskelerin gövdeleri, tezgahta işlendikten sonra burada usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından lastik montajları gerçekleştiriliyor. Ardından maskeler dezenfeksiyon işlemleri için özel odada işlem görüyor, sonrasında da paketleme işlemleri yapılıyor. Görev alan kursiyerlerimizin yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor. Paket taşıma işinde ise erkek kursiyerlerimiz görev yapıyor. Maske üretiminde vardiya sistemimizde bulunuyor. Sabah 08.00 ile öğlen 15.00 arası, 15.00 ile 23.00 arası, son vardiyamız ise 23.00 ile 03.00 arasında. Bu tezgahların hiç susmadan çalışmasını istiyoruz. 24 saat hiç susturmadan, durdurmadan, ülkemizin, dünyanın ihtiyaç duyduğu bu maskeleri imal etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple atölyelerden 24 saat makine sesleri yükseliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-22 11:32:18<br>

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