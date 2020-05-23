Polis ve basın güvercinleri besledi Meydanlar onlara kalmıştı, polis ve basın mensupları yem attı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kırıkkale'de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları ile basın mensupları, aç kalan güvercinleri besledi.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlar tarafından her gün beslenen güvercinler, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aç kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere polis memurları ile basın mensupları, zaman zaman yem verdi.

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