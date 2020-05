Sağlık-Sen'den "doktora şiddet" tepkisi Sağlık Sen Kırıkkale Şube Başkanı Akdoğan: "Halkımızı şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz" "Sağlık çalışanlarına şiddeti kınıyorum"

SağlıkSen Kırıkkale Şubesi, Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 2 araştırma görevlisine yapılan şiddet olayını kınadı.

MemurSen İl Başkanı, SağlıkSen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmalarının önüne geçilemediğini belirten Akdoğan, "Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet, topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Tüm dünyanın Covid19 pandemisi ile büyük bir sınavdan geçtiği noktada, ülkece diğer tüm ülkelerden çok ama çok daha iyi durumda isek; bu sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından, insanüstü gayretlerinden, kendi ailesini görememe pahasına mesleklerini aşkla bağlı olmalarından kaynaklıdır. Her fırsatta dile getirilen sağlıkta memnuniyetin yüzde 80’lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Halkımızın sağlıktan memnuniyet oranını düşünürken sağlıkçıların da memnuniyet oranları da dile getirilmeli dikkate alınmalıdır. SağlıkSen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.



"Halkımızı şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz"

Balkan Akdoğan, "Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınama gibi yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası SağlıkSen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızı şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakınının fiziksel şiddetine maruz kalan hekimimiz ile onu korumak isteyen başka bir hekim arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.