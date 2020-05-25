Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor Cumhuriyet kadınları geçmişte olduğu gibi bugün de vatan için çalışıyor İki farklı fotoğraf karesinde amaç aynı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: "Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz" "Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor Cumhuriyet kadınları geçmişte olduğu gibi bugün de vatan için çalışıyor İki farklı fotoğraf karesinde amaç aynı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: "Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz" "Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"

İHA

Kırıkkale'de yerli ve milli imkanlarla günde 1.5, ayda 45 milyon üretimi hedeflenen cerrahi maskeler için çalışmalar Ramazan Bayramında da hız kesmeden devam ediyor.

Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor Cumhuriyet kadınları geçmişte olduğu gibi bugün de vatan için çalışıyor İki farklı fotoğraf karesinde amaç aynı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi: "Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz" "Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"

Kırıkkale’de yerli ve milli imkanlarla günde 1.5, ayda 45 milyon üretimi hedeflenen cerrahi maskeler için çalışmalar Ramazan Bayramında da hız kesmeden devam ediyor.
Korona virüse karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye’de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken, bir taraftan da Covid19’a karşı en önemli önlemlerden biri olan cerrahi maske üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günlük 1.5, aylık 45 milyon cerrahi maske üretimi yapılıyor. Ramazan Bayramında da makinalar hiç susturulmadı. 300 kişinin çalıştığı atölyede bayram dolayısıyla 150 kişi maske üretiyor. Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. Üretim 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

"Bayram mesaisinde de hep beraber çalışıyoruz"
Üretimin bayramda da kesintisiz devam ettiğini ifade eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Cumhurbaşkanlığımız himayesinde bir çalışma ile burada bir maske üretim fabrikası kuruldu. Tamamen Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen yerli ve milli kendi makinelerimizle günlük şu anda 1.5 milyon üretim kapasitemiz var. Biz bu pandemi ve salgın süresince özellikle katkıyı daha arttırabilmek adına herhangi bir açık vermemek adına bayram mesaisinde de sağ olsun arkadaşlarımızla birlikte hep beraber çalışıyoruz. Üretim kesintisiz devam ediyor. Aynı zamanda burada üretim tesisi paketleme ünitesi içerisinde aynı şekilde arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Sağlık Bakanlığımıza biz burada maske üretiyoruz” dedi.

"Kurtuluş Savaşı mücadele ruhu ile çalışıyorlar"
Sağlık Bakanlığının istediği bütün standartların mevcut olduğunu dile getiren Tüfekçi, dünya standartlarına göre maske üretiminin yapıldığını kaydetti. Personellerin Kurtuluş Savaşı ruhuyla çalıştıklarını anlatan Tüfekçi, “Orada iki türlü fotoğraf var. Birisi Cumhuriyet döneminde Valimizin teklifi ile biz onu oraya koymuştuk. Fişekhanede çalışan kadınlarımızı annelerimizi simgeliyor. Aslında dünya bir savaş içerisinde. Görünmeyen bir virüs ile savaş içerisinde. Sağ olsun biz burada çalışan hanımefendiler, beyefendiler hepsine bunu dedik. Kurtuluş Savaşında nasıl annelerimiz babalarımız fedakârca çalışmışsa bugün burada çalışan arkadaşlarımız bir mücadele ruhu ile farklı bir ruhla çalışıyorlar. Evet, normal mesailerini yapıyorlar. Resmiyette çalışıyorlar. Ama o Kurtuluş Savaşı ruhu da var. Biz onu simgelemek adına o iki resmi de oraya koymuştuk. İnsanlarımızın da çok hoşuna gitti. Gerçekten o ruha kavuşturduk. Bayram mesaisine de belki de gelmek istemeyebilirlerdi ama şu anda hepsi çocuklarını evinde bıraktı aktif bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Toplamda 300'ün üzerinde çalışanımız var"
Atölyede 300’ün üzerinde çalışanın olduğunu sözlerine ekleyen Tüfekçi, “Şu anda yarı kapasite ile çalışıyoruz ama toplamda 300’ün üzerinde çalışanımız var. Bugün için 150 kişi aktif bir şekilde tüm makinelerimiz tüm sisteminiz çalışır bir şekilde yarı zamanlı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
Kırıkkale'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ele geçirildi Tanklardaki 3 ton şarap itfaiye hortumu ile varillere boşaltıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sahte içki operasyonu: 3 ton sahte şarap ...
Fırıncılar sokak ortasında çiftetelli oynadı
YEREL HABERLER Fırıncılar sokak ortasında çiftetelli oynadı
Herkes sokağa o aç kalan güvercinlere koştu Onlarca güvercine tek tek ekmek doğrayarak besledi Sokağa çıkma izninde güvercinleri unutmadı
YEREL HABERLER Herkes sokağa o aç kalan güvercinlere koştu Onlarca ...
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit yakınları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının ...
Bakan Yardımcısı İnce: Vatandaşlarımız yasağa harfiyen riayet ediyor
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı İnce: Vatandaşlarımız yasağa ...
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ölümlü kaza oranlarında hedefimiz sıfırı yakalamak” Uygulama noktasında denetime katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bu bayramda ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı" "Normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı"
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ölümlü kaza ...
Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti (2)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti (2)
Sağlık-Sen'den "doktora şiddet" tepkisi Sağlık Sen Kırıkkale Şube Başkanı Akdoğan: "Halkımızı şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz" "Sağlık çalışanlarına şiddeti kınıyorum"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen'den "doktora şiddet" tepkisi Sağlık Sen ...
Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp olayı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği: "Hekimlerimizin anlamsız saldırıya uğramaları çok üzücü" "Şahıs, en ağır şekilde cezalandırılmadıkça hiçbir doktor rahat çalışamayacaktır"
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına darp ...
Ekmeğini bakkaldan drone ile aldı Kısıtlamada ekmek almak için drone kullandı Drone pilotu İlyas Şen: "Bakkalı aradığımda şaşırdı"
YEREL HABERLER Ekmeğini bakkaldan drone ile aldı Kısıtlamada ekmek ...
Yahşihan’da taziye evinin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yahşihan’da taziye evinin açılışı gerçekleştirildi
Vali Sezer'in Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Sezer'in Ramazan Bayramı mesajı
Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti
Türkyılmaz’ın ‘Ramazan Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Türkyılmaz’ın ‘Ramazan Bayramı’ mesajı
Kırıkkale'de sokak hayvanları beslendi Başkan Saygılı farklı noktalara yem bıraktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sokak hayvanları beslendi Başkan Saygılı ...
Polis ve basın güvercinleri besledi Meydanlar onlara kalmıştı, polis ve basın mensupları yem attı
YEREL HABERLER Polis ve basın güvercinleri besledi Meydanlar onlara ...
Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik 43 ilin geçiş noktasındaki kara yolunda tarihi sakinlik
YEREL HABERLER Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit ...
Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp edildi Korona virüsü yendi, şiddetin önüne geçemedi Sağlıkta şiddetin önüne geçilemiyor Darp edilenlerden Araştırma Görevlisi Ebubekir Yılmaz; "Görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz" "Arkadaşım araya giriyor ona da tekme-yumruk atıyor" "Koronayı yendim ancak şiddeti yenemedik"
YEREL HABERLER Kırıkkale’de iki doktor tekme-tokat darp ...
Kırıkkale sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kırıkkale sessizliğe büründü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X