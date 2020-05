Asırlık çınarın en buruk bayramı Asırlık ömründe yaşamadığı hüznü 3 günde 'korona' yüzünden yaşadı 108 yaşındaki Ayşe ninenin ‘eski bayram’ özlemi 6 çocuk sahibi Ayşe Gümüş; “Eski bayramlarda baklavalar çörekler yapılırdı” "Akşama kadar oturur yatarım"

Kırıkkale’de yaşayan ve önceki bayramları evinde çocuk ve torunlarıyla kalabalık bir şekilde geçiren 108 yaşındaki Ayşe nine, bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitimden sağlığa, üretimden tüketime kadar farklı alanlar yeniden şekil kazanmaya başlarken, şenlik havasında geçen bayramlar da salgından etkilendi. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl milli bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı da sessiz geçiyor. Salgın sürecinde alınan tedbirler nedeniyle 11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da vatandaşlar alışkanlıklarından mahrum kalarak buruk bir sevinç yaşadı. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Köyünde yaşayan 108 yaşındaki Ayşe Gümüş de, yıllardır süregelen kalabalık bayramlardan uzak kalmanın hüznünü yaşadı. Asırlardır uygulanan aile büyüklerini ziyaret, misafir kabul etme ve ikram gibi birçok geleneğin yaşanamadığı bayramda 6 çocuk sahibi Ayşe nine, çocuk ve torunlarının da ziyaret edememesi sonrasında geçmiş bayramların özlemini yaşadı. Gençlik dönemlerini de iyi hatırlayan Gümüş, o yıllardan da duygulanarak bahsetti. Cumhuriyetin ilk dönemlerini de anımsayan Gümüş, Atatürk sevgisini de sık sık dile getiriyor.



“Eski bayramlarda baklavalar çörekler yapılırdı”

Asırlık çınar Ayşe Gümüş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramların eskiden şenlik içinde geçtiğini anlattı. Gümüş, “Eski bayramlar da iyi olurdu, düğünler de iyi olurdu. O dönemlerin adeti davul, zurna, köçek öyle düğün ederlerdi. Bayramlarda ne yenir? Et, ekmek, baklava, güzel yemekler de yapılır. Oruç bayramı bir türlü olurdu, Kurban Bayramı bir türlü olurdu. Eski bayramlarımız iyiydi. Baklava yaparız, çörek yaparız, herkesin evinde yemekler çok yapılırdı. Düğünlerde çok yemek yaparız biz. Adamlar saz çalardı, türkü çağırırdı, düğün ederdi şimdi de iyi çok şükür. 3 tane gelinim var, kızım var, torunum var. Akşama kadar oturur yatarım. Çok şükür Allah’a memnunum rahatım. Gelinim pişirir ben yerim. Yemeği yapar getirir yerim. Allah ömür versin. Çok şükür rahatım” dedi.



“Bu korona virüs annemi çok etkiledi”

Annesinin yaşına rağmen beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten 74 yaşındaki Gazi Gümüş ise “Annem söylediğine göre 108 yaşında. Annem çok az yer. Köy peyniri yer. Tereyağını kaşıkla yer. Yumurtanın beyazını yiyor sarısını yemiyor. Yoğurt çok yer. Ama çok az yer. Tabağını tam bitirmez yarım kalır derki ‘dursun bunu da yarın yerim’ der. Öyle sağlığına çok dikkat eder. Annemin sülalesi Bala’dan gelmiş dede tarafı. Kalecik’in yalın köyüne yerleşmiş. Ev almış, bark olmuş, evlenmiş. Bu korona virüs annemi çok etkiledi. Sokağa çıkılmayacak, kimse ile tokalaşmayacaksın, kimsenin yanına varmayacaksın dediğimizde kadın korktu. Niye çıkılmıyor dediğinde kadın üzüldü. Biraz da o etkiledi rahatsızlandı. Eskiden hastalıklar vardı diyor, sıtma vardı diyor, verem vardır diyor, bunun gibi değildi diyor bu neden böyle diyor. Hayatta 3 oğlu 3 kızı var 4 tane de ölmüş” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.