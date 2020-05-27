Başkan Türkyılmaz koyun kırptı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederken koyun kırpmaya yardım etmeyi de ihmal etmedi.
Başkanlık görevine geldiğinden beri ‘Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz’ sloganıyla hareket eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Burada çobanlarla uzun uzun sohbet eden Türkyılmaz, eline aldığı makasla koyunları kırpmaya da yardım etti. Koyunları kırparken bir hayli becerikli olan Türkyılmaz, yaptığı açıklamada Şeyh Edebali’den alıntı yaparak “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.