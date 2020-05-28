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Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

DHA

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Kent merkezinde Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında kumar oyanandığı ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket...

Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.<br>Kent merkezinde Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında kumar oyanandığı ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 72 bin 450 lira para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-05-28 03:46:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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