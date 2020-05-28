Kırıkkale'deki camiler ve pazar alanları ibadete hazır Kırıkkale'de ibadete açılacak camiler açıklandı

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camiler ile toplu olarak ibadet yapılacak pazar alanları dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Namaz cemaatle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak cami avlusunda ve belirlenen spor salonu, pazar yeri gibi alanda açık havada kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Kırıkkale Belediyesi harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğünce aralarında Nur Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Gazi Osman Paşa Camii gibi ibadethanelerin yer aldığı toplam 44 camide ve belirlenen 4 kapalı pazar alanında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ayrıca cami avlularında ve kapalı pazar alanlarında saf tutulma esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından birer metrelik çizgi çekildi.



"Virüs tehdidine karşı gerekli tedbirleri aldık"

Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi Amiri Murat Gökkaya, "Şehrimizde Cuma günü ibadete açılacak 44 camiyi ve 4 kapalı pazar yerlerinde belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Gün içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp ibadete açılmasını sağlayacağız. Dezenfeksiyon öncesinde yine belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama çalışması yapıldı. Camilerimizin bahçelerinde genel çalışmalar yapılıyor. Camilerimiz bahçesine sosyal mesafeli safların tutulması açısından çizgiler çekildi. Bu çizgiler sayesinde sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulacak. Virüs tehdidine karşı gerekli tedbirleri almış olacağız" dedi.

Kırıkkale'de ibadete açılacak camiler İl Müftülüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulanacağı camilerde alınacak tedbirler de paylaşımda yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.