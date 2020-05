Dünyada her yıl 5 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Dünyada her yıl 5 milyondan fazla insanın sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Bu kayıplar nedeniyle, sigara kullanımının önlenmesi amacıyla özel günler ilan edilerek halkın bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ağırtaş açıklamasında, "Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), artan sigara tüketimine dikkat çekmek, tütün kullanımının sağlık etkilerini ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik etkili politikaların altını çizmek, toplum bilincinin arttırılması amacıyla dünyada her yıl, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Sigara kullanımı, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir. Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ve toplumun bilinçlenmesi sonucunda giderek azalma eğilimi göstermekteyken, gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi artmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor"

"Sigaranın neden olduğu kanser ölümlerine bakıldığında da sorunun ne kadar ciddi olduğu açık olarak görülmektedir" diyen Ağırtaş, şunları kaydetti:

Bu yüzden sigara kullanımının önlenmesi çalışmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Dünyada bir milyardan fazla insan, yetişkin nüfusun dörtte biri sigara kullanmakta olup, her yıl 5 milyondan fazla insan bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Bu kayıplar nedeniyle, sigara kullanımının önlenmesi amacıyla özel günler ilan edilerek halkın bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü de halkımızın bilinçlendirilmesine vesile olacak önemli bir gündür. Bu kapsamda Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Belediye Başkanlığı ekiplerimizin katılımları ile oluşturulan İl Tütün Kontrol Kurulu, '4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun' kapsamında ilimizde eş zamanlı sigara denetimleri yaparak görev ve sorumluluklarını büyük bir özveri ile yerine getirmektedir."



"Güçlü bir irade ile sigaradan vazgeçilebilir"

İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, "Ayrıca sigarayla mücadele kanser kontrolünün önemli bir basamağıdır. Ülkemiz sigarayla mücadele konusuna mevzuat ve kurumsal bazda destek veren nadir ülkelerdendir. Sigarayı bırakmak isteyenler, Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de 171 numaralı sigara bırakma hattını arayarak randevu almak suretiyle Sigara Bıraktırma Polikliniğinde muayene olabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Eğitim programlarının sadece belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmayarak yıl boyunca planlanması ve tüm vatandaşlarımıza ulaşabilecek şekilde devam etmesidir. Güçlü bir iradeyle hissiyatınıza galip gelerek sigara alışkanlığından vazgeçebilir, kendiniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizin sağlığı için sigarayı bırakabilirsiniz" dedi.

Ağırtaş, ülkede her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ve sigara mamullerinden gençleri uzak durmaya ve sigarayı bırakmaya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.