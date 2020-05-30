Multipl Skleroz dünyada 1 milyondan fazla kişide görülüyor Bu belirtiler MS hastalığına işaret Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Multipl Skleroz dünyada 1 milyondan fazla kişide görülüyor Bu belirtiler MS hastalığına işaret Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

İHA

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Yanoğlu, 30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Multipl Skleroz dünyada 1 milyondan fazla kişide görülüyor Bu belirtiler MS hastalığına işaret Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Yanoğlu, 30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Merkezi sinir sistemi hastalığı olan, beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen MS, her kişide farklı belirtilerle ortaya çıksa da genelde görme sorunları, bir kolda bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar kaçırma ya da yapamama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Mayıs Dünya MS Günü olarak anılırken Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Yanoğlu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Yanoğlu, "Multipl Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır. Bağışıklık sistemi vücudu dışarıya karşı korurken kendi hücrelerini tanır. Ancak bilinmeyen nedenden dolayı sistem bozulduğunda, bağışıklık sistemi kendi hücrelerine özellikle de sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı saldırı düzenler. Sinir hücrelerini koruyan ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan, sinir hücrelerinin etrafındaki örtü gibi kılıflara miyelin adı verilir. Bağışıklık sistemi miyelin kılıflarına saldırdığında 'plak' adı verilen hasarlı bölgeler oluşur. Bunun sonucunda hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlara MS atakları denir. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir" dedi.

"Gerçek ataklarda belirtiler 24 saat boyunca sürmektedir"
Hastalığın her yaş grubu için risk taşıdığını aktaran Uzm. Dr. Dilek Yanoğlu, "MS daha çok kadın ve gençlerde görülse de her yaş grubu için risk taşımaktadır. Yaşam boyu devam eden bir hastalık olan MS; Türkiye'de 40 bin, dünyada ise 1 milyondan fazla insanda görülmektedir. Önceden MS atağı geçirmiş bir kişinin atakları düzeldikten sonra çok sıcak su ile duş alması, sıcak havaya maruz kalması ya da ateşli bir hastalık geçirmesi sonucunda atakları yeniden belirebilir. Bu ataklar yalancı atak olarak adlandırılmaktadır. Gerçek ataklarda belirtiler genellikle 24 saat boyunca sürmektedir. Eğer tedavi edilmezse atak süreleri 4 hafta ile 2 ay süresinde değişebilir. Hastalar daha önce bu tarz ataklarla karşılaşmadılar ise, bu ataklar 24 saat ve üzerinde sürüyorsa mutlaka en kısa sürede bir doktora görünmeleri önerilir" ifadelerini kullandı.

"MS'in dört farklı tipi vardır"
Multipl Sklerozun her kişide farklı seyrettiğini, hastaların hepsinde sinirlerin zarar gördüğünü fakat ortaya çıkan belirtilerin farklı olabileceğini kaydeden Yanoğlu, MS'in tanımlanan başlıca dört tipi bulunduğunu vurguladı. Yanoğlu, "Atak ve iyileşmeler ile giden MS, ataklar ile ortaya çıkar. Ataklar tam veya kısmen geri dönüşlüdür. MS’li hastaların çoğu başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ataklar bazen yılda birkaç kez, bazen 23 yılda bir, bazı hastalarda ise ancak yıllar sonra tekrar ortaya çıkabilir. Sekonder Progresif MS'de, atak ve iyileşmeler ile giden hastaların bir kısmında daha sonra ataklar azalır ya da görülmezken, örneğin yürüme güçlüğü ve konuşma ve denge bozukluğu ya da bilişsel engellilikte devamlı bir ilerleme olur. Primer Progresif MS'te de hastalık sinsi başlar ve yıllar içinde gittikçe artan engellilik ortaya çıkar. İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirli olur. Bu gruptaki hastalar MS’li olguların daha az bir bölümünü oluşturur. Ataklarla ilerleyici MS'te ise başlangıçtan itibaren sinsi ve ilerleyici seyretmekle beraber arada ataklar da görülebilir" şeklinde konuştu.

"Üç tip tedavisi vardır"
MS hastalığının tedavisinden de bahseden Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Yanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"MS hastalığı tedavisi kişiye özel olmalı ve mutlaka erken dönemde başlamalıdır. Günümüzde MS tedavisinde pek çok ilaç seçeneği bulunmaktadır. Hastanın atakları ve hastalığın şiddetine göre hangi ilaca başlayacağına karar verilir. Ataklar erken dönemde kontrol altına alındığında, bu atakların oluşturacağı hasar da engellenmiş olur. MS’in temel olarak 3 tip tedavisi vardır; bunlar belirtilere yönelik tedavi, atak tedavisi ve atakları önleme tedavisidir. Fizik tedavi ve çeşitli rehabilitasyon türleri de kişinin ev ve iş hayatını kolaylaştırmada yardımcı olabilir. MS hastalığı doğru tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. MS hastalarının çok merak ettiği bir başka konu da gebelik. Bilinmelidir ki; MS hastalığı hamileliğe engel değildir ve çocukta herhangi bir gelişim bozukluğuna neden olmaz. Hatta bazı vakalarda hamilelik MS ataklarını yatıştırmaktadır. Ancak doğum sonrası ataklar tekrarlanabileceği için MS hastalığının yakın takibi çok önemlidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu Yağmuru gören telefon kulübelerine saklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu Yağmuru gören ...
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’ Konteyner kente en çok çocuklar sevindi Mevsimlik tarım işçileri için örnek proje
YEREL HABERLER Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ...
Dünyada her yıl 5 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
YEREL HABERLER Dünyada her yıl 5 milyondan fazla insan sigaradan ...
Gençler üçüncü kez sokağa çıktı
YEREL HABERLER Gençler üçüncü kez sokağa çıktı
Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı Vatandaşlar cuma namazına yoğun ilgi gösterdi Cemaatle birlikte mesafeli namaz
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli cuma namazı Vatandaşlar cuma ...
Cuma namazı kılacak herkese maske takma zorunluğu Kırıkkale Valiliği, Cuma namazı kılınacak alanlarda uyulacak kuralları açıkladı "Cuma namazı cami içerisinde kılınmayacak" "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacaktır" "Kullanılan seccadeler de bulaş riskine karşı yıkanmalıdır"
YEREL HABERLER Cuma namazı kılacak herkese maske takma ...
Kırıkkale'deki camiler ve pazar alanları ibadete hazır Kırıkkale'de ibadete açılacak camiler açıklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki camiler ve pazar alanları ibadete ...
Bitkisel üretimde hastalık kontrolleri ve gelişimler takip ediliyor
YEREL HABERLER Bitkisel üretimde hastalık kontrolleri ve gelişimler ...
Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu
Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda bin 449 kişiye hizmet götürdü
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu bayramda bin 449 kişiye ...
Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin ...
Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kumar baskını: 23 kişiye toplam 72 bin ...
Gece yarısı 'kumar' operasyonu: 23 kişi çatı arasında yakalandı Kumar oynayan 23 kişiye 72 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gece yarısı 'kumar' operasyonu: 23 kişi çatı arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X