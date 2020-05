Yahşihan’da Cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, camilerin açılması dolayısıyla dün Cuma namazı öncesi 7 adet şükür kurbanı kesildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla 16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camiler, uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadete açıldı. Türkiye’nin tüm illeri ve ilçelerinde olduğu gibi Yahşihan’da da 74 gün aradan sonra ilk kez cemaatle Cuma namazı kılındı. Yahşihan Kaymakamlığı, Yahşihan Belediyesi ve ilçe müftülüğü camilerin tekrar ibadete açılması dolayısıyla 7 adet şükür kurbanı kesti.

"Bu topraklarda her zaman ibadetler yapılmış"

Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “16 Mart tarihinde, korona virüs sebebiyle kapatılan camilerimiz 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadete açıldı. Tarihimizde son derece değerli ve kıymetli olan İstanbul’un Fethinin yıl dönümünde camilerimiz cemaatle buluştu. Bugün inşallah Türkiye’nin her il ve ilçelerinde camiler Cuma namazını cemaatle eda etmiş olacak. Biz de bugün Türkiye genelinde Diyanet Vakfının yürütülen ‘1003 şükür kurbanı’ kampanyasına destek verdik. 7 adet şükür kurbanımızı kestik. Kesilen kurbanlar bugünün nişanesine eda edilmiş oldu. 1071 Malazgirt ile birlikte bu topraklarda Cuma namazları kılınmış ve her zaman ibadetler yapılmış. Şu an zor bir dönemden geçiyoruz. Rabbim bu salgın hastalığını kaldırsın ve bayrağımızın gölgesinde ezanımızın sesi ile birlikte birlik ve dirlik içerisinde Cumalarımızda cemaatimizle birlikte olmayı nasip etsin” dedi.

