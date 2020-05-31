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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor

İHA

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Dinek Dağı'ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı 1 Haziran'da yeniden açılmaya hazırlanırken, atlar bakıcıları tarafından eğitilmeye devam ediliyor.

1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Dinek Dağı'ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı 1 Haziran'da yeniden açılmaya hazırlanırken, atlar bakıcıları tarafından eğitilmeye devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta kapatılan ve 1 Haziran itibari ile tekrar kapılarını açacak olan kafe ve restoranlarda çalışmalar başladı. Kırıkkale Valiliğince turizme kazandırılan 1744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda da açılış hazırlıkları sürüyor. Binici tutkunlarının vazgeçilmezi olan atlar ise doğal ortamlarına uygun olarak bakıcıları tarafından yetiştiriliyor. Gölet etrafına yapılacak bungalov evlerinin inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor.

"At binişlerini spor olarak görsünler"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan at bakıcısı Onur Ceylan, "Kapadokya'dan geliyorum. Güzel atlar diyarı olduğu için atlara hevesim var. Kırıkkale Valimiz sağ olsun bize böyle imkan oluşturdu. Korona virüsten dolayı bütün binicileri buraya kabul edemedik. Biz de atlara yöneldik, atları eğittik. Biz amatördük, gittikçe geliştirdik. Herkesi bu spora bekliyorum. At binişini spor olarak görsünler. Bir hobi olarak görsünler" dedi.

"Bizim buradaki atlarımız eğitimli"
Ceylan, "Bizim ata sporumuz zaten. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Büyüklerimiz çocuklarını teşvik etsin. Valimiz buraya getirdi bizi, sağ olsun böyle bir imkan sundu. Veliler çocuklarını getirsin. Öz güvenleri gelişsin. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Bizim buradaki atlarımız eğitimli. Yeri geldiği zaman biz onları dizginliyoruz. Bu korona virüsü bir fırsata çevirdik, atları eğittik. Kırıkkale Dinek Dağı'na herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Korona virüs nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Özkan Arslan, gençlere hem sportif faaliyetlerde hem de biniciliği, atı sevdirmek adına çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Turizm çalışmalarının devam ettiği Dinek Dağı drone ile havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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