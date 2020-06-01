Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti

İHA

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve açılışı yapılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler bugün itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Belediyeye bağlı ekipler de açılan işletmelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Hem çalışmaları gören hem de esnafa hal hatır soran Başkan Saygılı, pandemi sürecinde iş yeri kapalı olan esnafa çeşitli şekillerde destek olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Saygılı, “Kapalı olan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri açıldı. Onlar iş yerlerinin açıldığı ilk gün hijyenik ortamda kişisel bakımlarının gerçekleştirilmesi için aynı zamanda bu iş yerlerimizi dezenfekte etmeye başladık. ilerleyen Periyotta düzenli olarak esnafımızın iş yerlerini dezenfekte edeceğiz. Tedbirlere sıkı sıkıya bağlı olur isek inşallah zorlu süreci atlatacağız” dedi.
Başkan Saygılı ve beraberindekilere kolonya ikramında bulunan işletme sahipleri de belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: ...
Esnafın ilk siftahı MHP’den MHP’den esnafa 'siftah' harekatı MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu; "Zor günlerinde yanlarında olmak istedik" "Şu saate kadar birçok arkadaşımız geri dönüş yaparak teşekkür ettiler"
YEREL HABERLER Esnafın ilk siftahı MHP’den MHP’den esnafa 'siftah' ...
Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtıkları minibüsle 2 polise çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, ...
Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtıkları minibüsle 2 polise çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, ...
Vali Sezer yaralı polisleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Sezer yaralı polisleri ziyaret etti
Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı 5 kişinin silahla yaralandığı kavgada zanlılar 2 polise de otomobil ile çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı 5 ...
1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER 1744 rakımlı dağdaki Atlı Safari ve Doğa Parkı ...
Yahşihan’da Cuma namazı öncesi şükür kurbanları kesildi
YEREL HABERLER Yahşihan’da Cuma namazı öncesi şükür kurbanları ...
Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu Yağmuru gören telefon kulübelerine saklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu Yağmuru gören ...
Multipl Skleroz dünyada 1 milyondan fazla kişide görülüyor Bu belirtiler MS hastalığına işaret Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü
YEREL HABERLER Multipl Skleroz dünyada 1 milyondan fazla kişide ...
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’ Konteyner kente en çok çocuklar sevindi Mevsimlik tarım işçileri için örnek proje
YEREL HABERLER Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X