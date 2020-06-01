Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ olarak nitelendirilen Kırıkkale’de, ülke genelinde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de, Covid19 tedbirleri nedeniyle trafikte de gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu oluştu. AnkaraSamsun ve AnkaraKayseri kara yolunda gece geç saatlerde başlayan trafik yoğunluğu gün içerisinde de zaman zaman devam ediyor.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması 29 Mart günü başlatılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.