Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor 'Özgürlük' olarak tanımladığı suda gezmek için tekne üretiyor Sipariş üzerine özel tekneler yapıyor 74 yaşındaki tekne ustası Ayhan Şahin; "İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı" "Çalışırken hayal kuruyorum" "Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor 'Özgürlük' olarak tanımladığı suda gezmek için tekne üretiyor Sipariş üzerine özel tekneler yapıyor 74 yaşındaki tekne ustası Ayhan Şahin; "İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı" "Çalışırken hayal kuruyorum" "Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer"

İHA

Kırıkkale'de kendine ait atölyesinde tekneler üreten 74 yaşındaki Ayhan Şahin, gelen kayık taleplerini karşılayabilmek için aralıksız çalışıyor. Denizi olmayan ilde tekne üretimini sürdüren Şahin, farklı işleriyle ve geçmişe dönük bilgileriyle dikkat çekiyor.

Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor 'Özgürlük' olarak tanımladığı suda gezmek için tekne üretiyor Sipariş üzerine özel tekneler yapıyor 74 yaşındaki tekne ustası Ayhan Şahin; "İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı" "Çalışırken hayal kuruyorum" "Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer"

Kırıkkale'de kendine ait atölyesinde tekneler üreten 74 yaşındaki Ayhan Şahin, gelen kayık taleplerini karşılayabilmek için aralıksız çalışıyor. Denizi olmayan ilde tekne üretimini sürdüren Şahin, farklı işleriyle ve geçmişe dönük bilgileriyle dikkat çekiyor.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde bulunan atölyesinde tamamen el işçiliği ile çeşitli boyutlarda kayıklar üreten Ayhan Şahin, farklı tarzıyla ilgi görüyor. Tekne ve kayıkları atölyesinde tek başına üreten, tüm aşamalarını kendisi yapan Şahin, bazı turistik bölgelere de özel istekler üzerine tekneleri gönderiyor. Geçmiş yıllarda onlarca koyu gezen, günlerce denizde kalan Şahin, denizi olmayan şehirde zaman geçirmek için ürettiği teknelerle geçimini sağlıyor.

"İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı"
Ayhan Şahin, "Çalışırken hayal kuruyoruz. Ben işe başladığım zaman yelken açarım. İstanbul'dan Antalya'ya kadar gitmediğim yer kalmadı. Deniz özgürlük. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer çok meraklı böyle şeylere. Köprüköy'deki Çeşnigir Köprüsüne bir park yaptı. Oradaki tekneyi ben yaptım. 9.5 ile 3.5 metre boyunda. Devam edecektik ama bu korona virüs salgını çıktı. Vali beyle de görüşemedik. 31 Mart'ta açılışı olacaktı ama olmadı. Ama ben burada boş durmuyorum. Bunları yapınca yelkene çıkıyoruz. Yelkene çıkmak rüyada koşmaya benzer yelken zevki. Bir adım atarsın 50 metre gidersin. Doğal güce kendi becerinle hükmediyorsun. İstediği yerden essin istediğin yere gidiyorsun. Rüzgar oradan esiyor ben oraya nasıl gideceğim diye bir kural yok. Yeter ki rüzgar essin. Yelken açtığın zaman denize çıktığın zaman çek, senet, kırmızı ışık yok. Su özgürlük. Dünyanın 4'de 3'ü su biliyor musunuz? Hani 3 tarafımız denizle çevrili ama bizim denizcilik bakanlığımız hala yok" dedi.

"Çalışırken hayal kuruyorum"
Şahin, "Denize gönül vermiş, yelkene gönül vermiş, mütevazi insanlara tekne yapıyorum. Bir de ben zengin olma tehlikesini atlattım. Dışarıda 5 liraya yapacağı işin ben burada 1 liraya 2 liraya yapıyorum. Mavi güldeki 65 kişilik çelik tekne benim imalatım. 50 bin liraya yaptım. Susuz gölde 150 kişilik büyükşehir belediyesine yaptım. 110 bin dolara yaptım onu. Verdikleri paranın hepsini harcadım ben o tekneye. Onun için çalışırken hayal kuruyorum diyorum ya. Yelken açıyorum hayal ediyorum. Öyle çalışırken vakit geçiyor. Yoksa başka türlü yapılamaz. Mesela öyle oluyor ki gece 3'te kalkıyorum. Şura eksik oldu diyorum kafama takılıyor. Kalkıyorum giyiniyorum çalışıyorum. Yaklaşık 1 saat ondan sonra geri yatıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazaları KGYS kameralarında
YEREL HABERLER Trafik kazaları KGYS kameralarında
Besicilerin ’koyun kırkma’ telaşı Koyun yünleri para etmeyince ücretsiz dağıtıyorlar Küçükbaş hayvanlarda 'kırkım' zamanı Küçükbaşlarda sağlıklı gelişimin olmazsa olmazı 'kırkma'
YEREL HABERLER Besicilerin ’koyun kırkma’ telaşı Koyun yünleri para ...
Yahşihan’a 73 milyonluk yatırım Yahşihan’da baştan sona her yer yenileniyor Yahşihan’da alt yapı çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Yahşihan’a 73 milyonluk yatırım Yahşihan’da baştan ...
Fenilketonüri hastalığında erken tanı uyarısı
YEREL HABERLER Fenilketonüri hastalığında erken tanı uyarısı
Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: ...
Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti
Esnafın ilk siftahı MHP’den MHP’den esnafa 'siftah' harekatı MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu; "Zor günlerinde yanlarında olmak istedik" "Şu saate kadar birçok arkadaşımız geri dönüş yaparak teşekkür ettiler"
YEREL HABERLER Esnafın ilk siftahı MHP’den MHP’den esnafa 'siftah' ...
Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtıkları minibüsle 2 polise çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, ...
Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, şüpheliler kaçtıkları minibüsle 2 polise çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, ...
Vali Sezer yaralı polisleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Sezer yaralı polisleri ziyaret etti
Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı 5 kişinin silahla yaralandığı kavgada zanlılar 2 polise de otomobil ile çarptı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavga, 2'si polis 7 yaralı 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X