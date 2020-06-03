Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, KırıkkaleKırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 40 LF 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.C. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.