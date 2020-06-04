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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

DHA

Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de bir fabrikanın bakım onarım servisinde çalışan 3 çocuk babası Mustafa C. (45), helezon makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.<br>Olay, Karakeçili ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Çekirdek fabrikasında bakım onarım teknik servis elemanı olarak çalışan Mustafa C., iddiaya göre, iş arkadaşının yanlışlıkla çalıştırdığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki helezon makinesine sıkıştı. Çığlık sesleri üzerine hemen makineye koşan fabrika çalışanları, Mustafa C.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yükseklikten dolayı aşağı indirilemeyen Mustafa C., itfaiye ve AFAD ekiplerince aşağı indirildi.<br>Mustafa C., olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Karakeçili Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-04 00:11:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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