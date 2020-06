Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de bir fabrikanın bakım onarım servisinde çalışan 3 çocuk babası Mustafa C. (45), helezon makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.<br>Olay, Karakeçili ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Çekirdek fabrikasında bakım onarım teknik servis elemanı olarak çalışan Mustafa C., iddiaya göre, iş arkadaşının yanlışlıkla çalıştırdığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki helezon makinesine sıkıştı. Çığlık sesleri üzerine hemen makineye koşan fabrika çalışanları, Mustafa C.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yükseklikten dolayı aşağı indirilemeyen Mustafa C., itfaiye ve AFAD ekiplerince aşağı indirildi.<br>Mustafa C., olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Karakeçili Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-04 00:11:59<br>

