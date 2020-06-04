İkisi polis 7 kişiyi yaralayan 4 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada 5 kişinin yanı sıra, kaçarken araçlarıyla çarptıkları 2 polis memurunu da yaralayan 4 zanlı tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs Pazar gecesi merkez Yuva Mahallesindeki 2489. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında pompalı tüfekle vurulan M.B. (26), E.A. (42), O.A., Ş.T. (21), V.G. (28) yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlıların bulunduğu araç, Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan yunus polisi M.K. (27) ve C.A.'nın (31) bulunduğu motosiklete de çarpıp yaralayarak kaçmayı sürdürdü. Şüpheli araç, kovalamaca sonucunda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağındaki polis ekiplerince durduruldu. Hastaneye kaldırılan polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



4 zanlı tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Ö.B., P.B., C.B., C.,B., O.B., O.B., E.B. ve O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar buradaki işlemlerinin de tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.B., Ö.B., C.,B. ve E.B. tutuklandı. Olaya karışan M.B. ve P.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken mahkemece serbest bırakılan O.B. ise aranmasından dolayı jandarma ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.