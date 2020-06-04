Yürüme güçlüğü çeken kişinin akülü araba sevinci

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, akülü araç ihtiyacı olan bir vatandaşın talebini geri çevirmedi.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ilçede belediye hizmetlerinin yanı sıra desteğe ihtiyacı olan vatandaşların sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çeken ve sağlık problemleri bulunan Yavuz Öktem’e akülü araç alındı. Aracına kavuşan Öktem, “Uzun bir süredir yürümekte ve gezmekte zorluk yaşıyordum. Belediye Başkanımız Recep Zafer Tekin’den Allah razı olsun. Beni hayata tekrar döndürdü. Artık ben de ihtiyaçlarımı akülü araç sayesinde gezerek halledeceğim” dedi.

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