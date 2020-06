Bakan Yardımcısı Nebati: “Türkiye 21. yüzyılda her alanda kendisini kanıtlamış durumda" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati: “Ülkemiz sağlıkta da merkez nokta olma konusunda ayrıcalıklı” "Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılayacağız" Bakan Yardımcısı Nebati, Kırıkkale’de günlük 2.5 milyon maske üretilen tesisi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “Türkiye 21. yüzyılda sadece savunma sanayisinde değil aynı zaman da sağlık başta olmak üzere her alanda kendisini kanıtlamış durumda” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Kırıkkale’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günlük 2.5 milyon cerrahi maske üretimi yapılan tesisi ziyaret etti. Nebati’ye ziyareti esnasında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere’nin yanı sıra Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve diğer ilgililer eşlik etti. Bakan Yardımcısı Nebati, burada yetkililerden maske üretimiyle alakalı bilgi alırken çalışanlarla da tek tek sohbet etti. Çalışanlara hal hatır soran Bakan Yardımcısı Nebati, işlerinde kolaylıklar diledi. Bakan Yardımcısı Nebati, atölyenin duvarında yer alan cumhuriyetin ilk yıllarında Keskin Fişekhane’de çalışan kadınların fotoğrafı dikkatinden kaçmayan Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati görsel hakkında bilgi alırken önünde de fotoğraf çektirdi.



"Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılayacağız"

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, buranın günlük kapasitesinin 3 milyona çıkacağını belirtti. Türkiye’nin bu süreçte önemli atılımlar yaptığını kaydeden Nebati, “Günlük kapasitesi 3 milyon adet olacak. Bu da Sağlık Bakanlığının ihtiyacının karşılanması demek. Tamamen TSE standartlarına uygun bir şekilde üretim yapılıyor. Buradaki en önemli mekan aslında Kırıkkale’nin olması çok dikkat çekici. Valimizin de çok ciddi bir teşvikleri ile burada konuşlandık. MKE, makinelerin üretimi konusunda çok önemli bir adım attı. Tamamen yerli ve milli makine üretti. Yerli makinelerin üretimi konusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Şu anda sadece MKE’nin burada ürettiği makinelerin sayısı 20. Günlük kapasitesi ve makine üretim kapasitesi 5’i geçmiş durumda. Bu şu demektir; Türkiye’de maske ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak makinelerin üretimi ile beraber sadece Türkiye’nin ihtiyacı değil, aynı zamanda da yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını da karşılamış olacağız” dedi.



“Ülkemiz sağlıkta da merkez nokta olma konusunda ayrıcalıklı”

Bakan Yardımcısı Nebati, “Böylesine büyük bir imkan Kırıkkale önemli bir yer. Savunma Sanayi için büyük bir merkez. Aynı zaman da Kurutuluş Savaşında nasıl görev aldıklarını hanımlıerkekli fotoğraflarımız var. Aynı zamanda da sağlıkta da adeta bir merkez olma konusunda önemli bir ayrıcalık etmiş durumda. Ülkemiz yapıyor. Solunum cihazı ihtiyaç olduğunda yapabiliyor. Çok kısa bir süre içerisinde. MR yapmak istediği zaman MR’ını yapıyor genel sağlık konusunda. İHA’larımız, SİHA’larımız zaten dünyada örneklik teşkil ediyor. Maske konusunda da sorunların giderilmesi konusunda da MKE aynı zamanda da asli görevine kavuşarak hızlı bir şekilde bu makinelerin üretimini sağladı. Türkiye 21. yüzyılda sadece savunma sanayisinde değil aynı zaman da sağlık başta olmak üzere her alanda kendisini kanıtlamış durumda. Bu pandemi bu salgın Türkiye için adeta kendisinin ortaya koymuş olduğu güvenin şahikasını erdiği bir nokta oldu. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinenin yapmış olduğu çalışmalar ve Hazine Maliye Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle beraber bugün Türkiye’de çok önemli bir iyimser insanlar geleceğe umutla bakıyorlar. Bu umudunda pekiştirici etkenleri hepimizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.



Maske üretimi iki katına çıkarıldı

Kırıkkale’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günlük 2.5 milyon cerrahi maske üretimi yapılıyor. Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından ücretsiz olarak sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 7 gün 24 saat boyunca vardiyalarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim ediliyor. İlk etapta günlük 1.5 milyon maske üreten ardından da sayıyı her geçen gün artıran tesis, günlük sayısını da iki katına çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.