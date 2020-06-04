Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye geçen yıl ödediği kısa çalışma ödeneği ile rekorlar kırdı" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Kırıkkale'de "Alınan tedbirlerle esnafımız, işverenimiz, çalışanımız rahatlatıldı" "Bugüne kadar 600 milyara yakın bir paketler bütünü açıklandı" "Herkes elini taşın altına koyuyor" "Önce ne alırız değil ne veririz diye baktık"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Türkiye tarihi boyunca geçen yıl ödediği kısa çalışma ödeneği ile aslında rekorlar kırdı. Bugüne kadar 600 milyara yakın bir paketler bütünü açıklandı" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan ve günlük 2.5 milyon cerrahi maske üreten tesisi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Nebati, gündemi değerlendirdi. Nebati, "Biz piyasanın rahatlaması için paketler açıklıyoruz biliyorsunuz. Türkiye tarihi boyunca geçen yıl ödediği kısa çalışma ödeneği ile aslında rekorlar kırdı. Bugüne kadar 600 milyara yakın bir paketler bütünü açıklandı. Bu hafta da biliyorsunuz gerek konutta olsun gerek otomotivde olsun diğer alanlarda olsun paketler açıklandı. Bugün alınmış olan tedbirlerle esnafımız, işverenimiz, çalışanımız rahatlatıldı. Sorunları da giderilmiş oldu. Buradaki amaç piyasa ile beraber ülkenin dünya ile beraber karşı karşıya kaldığı bu salgın da atacağı adımda rahatlatacağı tedbirler için önemli olan önce piyasanın rahatlatacağı yönde adımlar atılmasıdır ki bu anlamda biz ötelemeler yaptık. Muhtasarı öteledik, vergileri öteledik. Bugün birlikte harekete ederek ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri almak. Herkes elini taşın altına koyuyor. Hükumet elini taşın altına koydu. Cumhurbaşkanımız büyük bir önderlik göstererek her zaman olduğu gibi çok önemli kararlara alınması konusunda bize ve bakanlarımıza talimatlar verdi. Buradaki amaç ülke içerisinde çalışan herkesin rahatlamasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Türkiye’nin kendisini dünyada farklı bir noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi aldığımız bu kararlar önce ne alırız demedik, toplum olarak da millet olarak da ülke olarak da devlet olarak da biz ne verebiliriz diye baktık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.