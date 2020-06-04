Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğlen saatlerinde KırıkkaleÇorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Y. idaresindeki 34 FF 993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu takla atarak tarım arazisine devrildi. Otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada, sürücü İsa Y. ile yolculardan Zeynep, Ayşenur, Muhammed Emin, Fatma Zehra ve Asiye Y. yaralandı. Sağlık görevlilerince burada ilk müdahaleleri yapılan yararlılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Takla attı refüje devrildi

İkinci kaza ise, KırıkkaleÇorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun A. idaresindeki 43 U 0420 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada yaralanan Dursun A. ile yolculardan Fidan A., Zeynep A., Elif A. ve D.D. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kentteki iki farklı kazada yaralanan 11 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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