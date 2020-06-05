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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere başlıyor YHT hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İHA

AnkaraSivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Bu yıl sonu itibariyle Sivas'tan binen vatandaş Yozgat, Kırıkkale ardından Ankara, İstanbul'a gidecek" dedi.

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere başlıyor YHT hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

AnkaraSivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Bu yıl sonu itibariyle Sivas’tan binen vatandaş Yozgat, Kırıkkale ardından Ankara, İstanbul'a gidecek" dedi.
2020 yılı içerisinde seferlere açılması planlanan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

"Bu yıl sonu itibarıyla Sivas'tan binen vatandaş İstanbul'a gidebilecek"
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kısa süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırıkkale'yi ziyaret edeceğini ve Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunacağını söyledi. Can, "Ulaştırma Bakanımızı karşılayacağız inşallah. Şantiyeyi ziyaret edecek. Şantiyeden de hem Kırıkkale ile ilgili hem de Türkiye ile ilgili bir mesaj verecek. Bunu biz talep ettik. Sağ olsun ondan sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız gelecek. Kırıkkale'mizle ilgili güzel çalışmaları taçlandıracağız inşallah. Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla birlikte Kırıkkale ile ilgili bir program yapacağız. Hem de Yüksek Hızlı Tren ile ilgili çalışmaları hızlandırma noktasında ne zaman Ankara, Kırıkkale dolayısıyla İstanbul bağlantısı kurulacak tahmin ediyorum bu yıl sonu itibarıyla Sivas’tan binen vatandaş Yozgat, Kırıkkale ardından Ankara, İstanbul'a gidecek" dedi.
Bir projenin daha olduğunu kaydeden Can, "Delice, Çorum, Amasya, Samsun. Delice, Yerköy, Aksaray, Adana bağlantısı Kayseri bağlantısı da kurulacak. Delice aynı zaman da AnkaraKırıkkale, DeliceSamsun otoyolunun ilk etabıdır. Bu otoyolunda sayın bakanımız geldiği zaman tarihini verecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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