E-imza dolandırıcılarına dikkat Korona virüs elektronik imzaya ilgiyi artırdı Dolandırıcıların 'e-imza' oyunu

Korona virüs döneminde kullanımı iyice artan elektronik imzada dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemi eimza ile gerek kamusal gerekse ticari alanlarda pek çok işlem kolayca gerçekleştirilebiliyor. Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının geçen iki haftalık süreçte Elektronik İmza (eimza) çözümlerini tercih edenlerin sayısı yüzde 25 oranında artış gösterdi. Bu artış sonrasında vatandaşları mağdur etmek isteyenlerin arttığını söyleyen EimzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, bu konuya duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.



"Salgın döneminde vatandaşlarımızı dolandırmak isteyenler türedi"

Kılıç, Türkiye'de korona virüs sürecinin başlaması ile birlikte eimza kullanıcısının çok hızlı bir şekilde arttı. Eimza almak için şubelerimize gelen vatandaşlarımız yoğunluğa neden oldu. Pandemi döneminde vatandaşlar bir yerlere dokunmaktan çekindikleri için, işlerini de evlerinden ya da uzaktan halletmeyi tercih ettiler. Özellikle kamu kurumu ile olan işlerin eimza ile yapılabiliyor olması bunda önemli bir etkendir. Salgın dönemi ile birlikte eimzaya ilgi artınca her mal ve üründe olduğu gibi eimzada da bu durumu kullanarak kendilerine vatandaşlarımızı dolandırmak isteyenler türedi. İnternette çeşitli ilanlar vererek 'anında eimza' 'çok ucuza eimza gibi' söylemlerle vatandaşlarımızı mağdur ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Eimza ıslak kağıda kalemle attığınız imza ile aynı geçerliliğe sahiptir. Dolayısıyla sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilan edilmiş eimza hizmet sağlayıcılar tarafından üretilebilir. Kamu çalışanları dışındaki kimselere eimza sağlamaya yetkili 4 kuruluş vardır. Eimza alacağınız başvuru merkezleri mutlaka Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının sitelerinde olmalıdır. Bu dört kuruluş dışındaki kişi yada kuruluş dışından çeşitli ilan reklam yada kapınıza gelerek eimza veriyoruz diyen kişi ve kişilere itibar edilmemesini istiyoruz" dedi.

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