Kırıkkale'de, 2 ayrı kaza: 11 yaralı

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, bugün meydana gelen 2 ayrı kazada, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı. <br>İlk kaza, öğle saatlerinde KırıkkaleKırşehir yolu Yeniyapan köyü kavşağında meydana geldi. Oktay Y. (60) yönetimindeki 06 BLJ 587 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile minibüsteki Güler (60), Bahar (29) ve Kübra Yalçın (19) ile Ekin Ayşe (3) ve Eylül Silsüpür (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kırıkkale Yuksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.<br>OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI<br>İkinci kaza, akşam saatlerinde Çevrealtı Caddesi'nin Kırıkkale-Samsun yolu varyantında meydana geldi. Volkan Ç. (41) yönetimindeki 34 JE 0159 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Sürücü Volkan Ç. ile Fatma Gürbüz (30), Kerem Sekmen (10), Tülay Çiftçi (40) ve Serhat Karslı (34) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-05 23:05:26<br>

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