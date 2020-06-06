43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit kavşak’ta araçlar durma noktasına geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit kavşak’ta araçlar durma noktasına geldi

İHA

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit kavşak’ta araçlar durma noktasına geldi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar, mesai saati bitimine yakın yollara düştü. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar durma noktasına geldi.
Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitiminin ardından yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı. 5 Haziran Cuma günü yaşanan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde daha da arttı. AnkaraSamsun D200 kara yolu ile KırıkkaleKayseri kara yolundan geçiş yapan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman da trafik durma noktasına geldi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gecegündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de, 2 ayrı kaza: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, 2 ayrı kaza: 11 yaralı
Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
E-imza dolandırıcılarına dikkat Korona virüs elektronik imzaya ilgiyi artırdı Dolandırıcıların 'e-imza' oyunu
YEREL HABERLER E-imza dolandırıcılarına dikkat Korona virüs ...
Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere başlıyor YHT hattında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda seferlere ...
Keskin'de alt yapı çalışmaları
YEREL HABERLER Keskin'de alt yapı çalışmaları
Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ...
Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ...
Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ...
Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: Yakın coğrafyamızın da maske ...
Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye geçen yıl ödediği kısa çalışma ödeneği ile rekorlar kırdı" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Kırıkkale'de "Alınan tedbirlerle esnafımız, işverenimiz, çalışanımız rahatlatıldı" "Bugüne kadar 600 milyara yakın bir paketler bütünü açıklandı" "Herkes elini taşın altına koyuyor" "Önce ne alırız değil ne veririz diye baktık"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye geçen yıl ödediği ...
Bakan Yardımcısı Nebati: “Türkiye 21. yüzyılda her alanda kendisini kanıtlamış durumda" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati: “Ülkemiz sağlıkta da merkez nokta olma konusunda ayrıcalıklı” "Yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılayacağız" Bakan Yardımcısı Nebati, Kırıkkale’de günlük 2.5 milyon maske üretilen tesisi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Nebati: “Türkiye 21. yüzyılda her ...
Belediye başkanından fırın işletmecisine 'kül tablası' tepkisi
YEREL HABERLER Belediye başkanından fırın işletmecisine 'kül ...
Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama
Kırıkkale Belediyesi her yerde çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi her yerde çalışmalarına devam ...
Yahşihan’da bir fırına anlık hijyen denetimi
YEREL HABERLER Yahşihan’da bir fırına anlık hijyen denetimi
Yürüme güçlüğü çeken kişinin akülü araba sevinci
YEREL HABERLER Yürüme güçlüğü çeken kişinin akülü araba sevinci
MHP’li Öztürk’ten polise 'elektroşok cihazı' teklifi
YEREL HABERLER MHP’li Öztürk’ten polise 'elektroşok cihazı' teklifi
Kaygan yolda kontrolden çıkan araç dereye düştü Dereye düşen araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kaygan yolda kontrolden çıkan araç dereye ...
İkisi polis 7 kişiyi yaralayan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İkisi polis 7 kişiyi yaralayan 4 kişi tutuklandı
Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Helezon makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldü
YEREL HABERLER 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X