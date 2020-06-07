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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor Giresun'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyorlar

İHA

Giresun'da bir grup milli sporcu, 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için bisikletle yola çıktı.

Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor Giresun'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyorlar

Giresun'da bir grup milli sporcu, 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için bisikletle yola çıktı.
Giresun'dan yola çıkan bir grup milli sporcu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için pedal çeviriyor. Hedeflerine 70 kilometre mesafe kalan sporcular, Kırıkkale'de dinlenmek için mola verdi. Sabah saatlerinde ise tekrar pedal çevirmek için yola çıkacaklarını ifade ettiler.
Milli sporcu Doğukan Arıkan, "2014'ten bu yana bisiklet sporu ile uğraşmaktayım, milli sporcuyum. Birçok derecem oldu. 2018 yılında Balkan Şampiyonluğum var. 2015 ve 2020 arasında Türkiye şampiyonluğum var. Takımımızla ufak bir gezi düzenlemeyi planladık. Eğleniyoruz, güzel geçiyor. Bu Covid19 sonrası kendimizi rahatlatmak için bu turu düzenlemek istedik. Fazla yoğun alanlarda dolaşmadan, tehlikeli yerlerden geçmeden düzenli bir şekilde gittik" dedi.
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olduğu için yola çıktıklarını ifade eden milli sporcu Emre Genç ise, "İlk önce Samsun Kavak'ta durduk. 2. günde de Kırıkkale'ye çevirdik. Bu akşam da oturup nereye çevireceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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