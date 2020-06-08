Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaması, dün gece, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası olan yolda, kilometrelerce uzayan araç trafiği oluşturdu. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, trafik durma noktasına geldi.<br>Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, yol üzerinde önlemler aldı. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamaya çalışırken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Yahşihan Hasan AKYILDIZ<br>2020-06-08 09:01:42<br>
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