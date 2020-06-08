Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Milletvekili Can: “O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum” Ramazan Can gündemi değerlendirdi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: “Bize silah getirin. Tabanca var dediler. Bırakın tabancayı bize G-3 getirin dedik. MP-5 getirin dedik” “Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız” “Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu”

İHA

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 1725 Aralık'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 1725 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ama biz dik durmuşuzdur" dedi.

AK Partili Milletvekili Can: “O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum” Ramazan Can gündemi değerlendirdi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: “Bize silah getirin. Tabanca var dediler. Bırakın tabancayı bize G-3 getirin dedik. MP-5 getirin dedik” “Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız” “Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu”

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 1725 Aralık’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 1725 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ama biz dik durmuşuzdur” dedi.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partisinin il teşkilat binasında genel değerlendirme toplantısı düzenledi. Burada kendisine yöneltilen sorular üzerine Milletvekili Can, "15 Temmuz gecesi birileri sıvışırken biz o bombaların altındaydık. Bu kardeşiniz Kırıkkale milletvekili olarak tarih yazdı. O gece denildi ki 'FETÖ askerleri buraya inecek, uçaklar inecek, burada milletvekillerini teslim alacaklar' dediler. Bu kardeşiniz dedi ki 'biz teslim olmayız, bize silah getirin.' 'Tabanca var' dediler. 'Bırakın tabancayı bize G3, MP5 getirin' dedik” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli bir liderimiz var”
15 Temmuz gecesi TBMM’deki çekilen fotoğrafının demokrasi fotoğrafı ödülünü aldığını hatırlatan Can, şunları kaydetti:
“Biz 15 Temmuz'da mangal gibi yürek vardı bu kardeşiniz o bombalar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna gitti. Oradaki bu kardeşinizin fotoğrafı demokrasi ödülü aldı. Cumhurbaşkanımızın emrinde olacağız. Yerli ve milli bir liderimiz var. Allah'a hamdolsun onunla beraberiz. Birileri dağdan emir alırken bu kardeşiniz dedi ki 'biz dağdan değil, Tayyip Erdoğan'dan emir alıyoruz' dedik. Birileri dedi ki 'siz talimat alıyorsunuz' dedi. Biz de 'seve seve alıyoruz' dedik.”

“O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir”
FETÖ'nün kendisini tehdit ettiğini dile getiren Ramazan Can, “Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 1725 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ben bunları bile söylememişimdir. Ama biz dik durmuşuzdur. Bunu CNN'deki canlı yayında da görmüşsünüzdür. Orada da biz gerekenleri söylemişizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız. Allah'a hamdolsun. Yıkmaya da devam edeceğiz. Birileri şehit cenazesine giderek tavrını ortaya korken, birileri PKK'nın cenazesine gidiyor. Şehit cenazesine giden milletvekili ile PKK cenazesine giden milletvekilini de ayırt etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu”
Vekilliği düşürülen 3 isme de değinen Can, “Bu milletvekillerinin kesinleşmiş bir yargı kararı var. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay kesinleştikten sonra diyor ki Anayasa 84, iç tüzük 136. 'Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan milletvekili, kesinleşti ise bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu karar okur, bilgi verir.' Biz orada rutin bir görevi yaptık. Biz milletvekili düşürmedik. Anayasa değişikliğinde HDP milletvekilleri efeleniyordu. CHP milletvekilleri efeleniyordu. 'Kaldırın bizim dokunulmazlığımızı, yaramız mı var, siz de sıkıntıya girersiniz, iktidar milletvekilleri sıkıntıya girer' diyenler gördüler. Ama onlar kendileri istedi. Efelendi anayasaya değişikliğine koyduk. Bugün onların söz söyleme hakkı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 3 aylık takip sonucunda ele geçirildiler 3 aylık takibin ardından esrar, kenevir ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 aylık takip sonucunda ele ...
Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek
Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar
YEREL HABERLER Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar
Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da dağa çıkıyor İletişim çağında telefonla 'haberleşme' sorunu Minareye çıkamayanlar dağa çıkıyor 500 nüfuslu köyde 'şebeke' sorunu 'Şebeke avcısı' vatandaşlar telefonlarıyla görüşme yapmak için köyde geziyor
YEREL HABERLER Köylüler telefonla görüşebilmek için minareye ya da ...
Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, ...
Türkiye yeniden yollara düştü: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Türkiye yeniden yollara düştü: 'kilit kavşak'ta ...
Harçlıklarıyla Giresun'dan yola çıkan milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdi
YEREL HABERLER Harçlıklarıyla Giresun'dan yola çıkan milli ...
Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor Giresun'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyorlar
YEREL HABERLER Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle ...
Yeğeninin ağzından Hacı Taşan
YEREL HABERLER Yeğeninin ağzından Hacı Taşan
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Kırıkkale'de hırsılık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hırsılık olayına karışan 3 şüpheli ...
Kırıkkale'de AVM'ler denetleniyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de AVM'ler denetleniyor
Futbolculardan sağlık çalışanlarına 'moral' ziyareti
YEREL HABERLER Futbolculardan sağlık çalışanlarına 'moral' ziyareti
Down Sendromlu zabıta Meryem yeniden görevde
YEREL HABERLER Down Sendromlu zabıta Meryem yeniden görevde
Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit kavşak’ta araçlar durma noktasına geldi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X