AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 1725 Aralık’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 1725 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ama biz dik durmuşuzdur” dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partisinin il teşkilat binasında genel değerlendirme toplantısı düzenledi. Burada kendisine yöneltilen sorular üzerine Milletvekili Can, "15 Temmuz gecesi birileri sıvışırken biz o bombaların altındaydık. Bu kardeşiniz Kırıkkale milletvekili olarak tarih yazdı. O gece denildi ki 'FETÖ askerleri buraya inecek, uçaklar inecek, burada milletvekillerini teslim alacaklar' dediler. Bu kardeşiniz dedi ki 'biz teslim olmayız, bize silah getirin.' 'Tabanca var' dediler. 'Bırakın tabancayı bize G3, MP5 getirin' dedik” ifadelerini kullandı.



“Yerli ve milli bir liderimiz var”

15 Temmuz gecesi TBMM’deki çekilen fotoğrafının demokrasi fotoğrafı ödülünü aldığını hatırlatan Can, şunları kaydetti:

“Biz 15 Temmuz'da mangal gibi yürek vardı bu kardeşiniz o bombalar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna gitti. Oradaki bu kardeşinizin fotoğrafı demokrasi ödülü aldı. Cumhurbaşkanımızın emrinde olacağız. Yerli ve milli bir liderimiz var. Allah'a hamdolsun onunla beraberiz. Birileri dağdan emir alırken bu kardeşiniz dedi ki 'biz dağdan değil, Tayyip Erdoğan'dan emir alıyoruz' dedik. Birileri dedi ki 'siz talimat alıyorsunuz' dedi. Biz de 'seve seve alıyoruz' dedik.”



“O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir”

FETÖ'nün kendisini tehdit ettiğini dile getiren Ramazan Can, “Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 1725 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ben bunları bile söylememişimdir. Ama biz dik durmuşuzdur. Bunu CNN'deki canlı yayında da görmüşsünüzdür. Orada da biz gerekenleri söylemişizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız. Allah'a hamdolsun. Yıkmaya da devam edeceğiz. Birileri şehit cenazesine giderek tavrını ortaya korken, birileri PKK'nın cenazesine gidiyor. Şehit cenazesine giden milletvekili ile PKK cenazesine giden milletvekilini de ayırt etmemiz lazım” şeklinde konuştu.



“Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu”

Vekilliği düşürülen 3 isme de değinen Can, “Bu milletvekillerinin kesinleşmiş bir yargı kararı var. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay kesinleştikten sonra diyor ki Anayasa 84, iç tüzük 136. 'Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan milletvekili, kesinleşti ise bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu karar okur, bilgi verir.' Biz orada rutin bir görevi yaptık. Biz milletvekili düşürmedik. Anayasa değişikliğinde HDP milletvekilleri efeleniyordu. CHP milletvekilleri efeleniyordu. 'Kaldırın bizim dokunulmazlığımızı, yaramız mı var, siz de sıkıntıya girersiniz, iktidar milletvekilleri sıkıntıya girer' diyenler gördüler. Ama onlar kendileri istedi. Efelendi anayasaya değişikliğine koyduk. Bugün onların söz söyleme hakkı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.