Kırıkkale'de 3 aylık takip sonucunda ele geçirildiler 3 aylık takibin ardından esrar, kenevir ve tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de 3 aylık takip sonucu belirli adreslere düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kaçak tütün ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale il Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti ve temini suçunu işlediği bilgisini aldı. Tam 3 ay boyunca teknik takibi yapılan şahsın il merkezi ve Çullu Mahallesi'ndeki ev, iş yeri ve eklentilerine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramalarda 250 gram kubar esrar, 204 adet saksılara dikili vaziyette kenevir bitkisi, 552 paket makaron sarılı tütün, 30 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 50 adet boş makaron ve 6 adet tütün basma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.