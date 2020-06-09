Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle günde 3 milyon maske üretiliyor. Atölyede bugüne kadar üretilen yaklaşık 25 milyon maskenin 11 milyonu, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.<br>Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi maske üretim atölyesi kuruldu. 20 makinenin bulunduğu atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 300 kursiyerin günde ürettikleri maske sayısı 1,5 milyondan 3 milyona yükseldi. Merkezde şu ana kadar yaklaşık 25 milyon maske üretildi. Devlet Malzeme Odası (DMO) aracılığıyla 11 milyon cerrahi maske Sağlık Bakanlığı´na gönderildi. Ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyacı da karşılandı.<br>'BAKANLIĞI YÜZDE 50 İHTİYACI KIRIKKALE'DE KARŞILANIYOR'<br>Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Tüfekçi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen yerli ve milli makinelerde üretim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:<br>"Bugün itibarıyla atölyelerde 25 milyonun üzerinde maske ürettik. Ekiplerimiz adeta arı gibi çalışıyor. Günlük 3 milyon hedefimiz vardı, ulaştık. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Bugüne kadar DMO'ya, Sağlık Bakanlığı´na iletilmek üzere 11 milyonun üzerinde maske teslim ettik. Sağlık Bakanlığı´nın ihtiyacının yüzde 50´si Kırıkkale'den karşılanıyor. Bu Kırıkkale adına da bizler adına sevindirici bir gelişme. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi olarak gurur duyuyoruz, seviniyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-06-09 11:41:13<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.