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Yahşihan’da bir park projesi daha hayata geçiyor Başkan Türkyılmaz iş makinesi kullanarak parkın çalışmalarını başlattı

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan park projesinde çalışmalar başlatıldı.

Yahşihan’da bir park projesi daha hayata geçiyor Başkan Türkyılmaz iş makinesi kullanarak parkın çalışmalarını başlattı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan park projesinde çalışmalar başlatıldı.
İlçeye bağlı Bayraktepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde yapımı planlanan park projesi, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da katılım sağladığı çalışmalarla başladı. İş makinesine binerek personele bir süre yardım eden Başkan Türkyılmaz, bin 190 metrekare yeşil alan üzerinde, 110 metrekare fitness grubu, 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, kamelyalar ve bankların bulunacağı parkın bölgede güzel bir görüntü sağlayacağını belirtti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasının devamında; "Yahşihan ilçemizde yapılacak park projemiz, 30 Ağustos tarihinde bitirilmesi düşünülmüş ancak Covid19 salgını nedeni ile planlanan sürede yapılmayıp ertelenmişti. Bu sebepten dolayı 29 Ekim tarihinde bitirip hizmete sunacağız. Halkımızın 1 kuruşunu dahi vatandaşımızın yararına olmayan işlerde harcamayacağız. Söz verdiğimiz gibi çok çalışacak, gönüller kazanacağız. Yahşihan halkı en iyisini hak ediyor” dedi.
Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı A. Cemil Şerbetçioğlu ve Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Lüy’ün de katıldığı hafriyat çalışmasında, tüm işlerin titiz bir şekilde yürütülerek ilçeye bir parkın daha kazandırılacağı müjdesi verildi. Ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, aktivite yapabileceği, içlerinde oturma alanlarının ve ağaçların bulunacağı park projesi bölge sakinlerinin nefes alabilecekleri ve çocukların güvenli zaman geçireceği bir yer olacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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