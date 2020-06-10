Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, girdiği park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Kırıkkale'de Can Gülüşen, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 614'ıncı Sokak'ta park ettiği otomobilinin direksiyonuna geçti. Bu sırada otomobilin motor kısmından köpek sesi geldiğini fark etti. Aracın kaputunu açan Gülüşen, yavru köpeğin motor kısmında sıkıştığını gördü. Yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan Gülüşen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, bazı bölümleri sökerek yavru köpeği zarar görmeden kurtardı. Köpek, itfaiye erlerince kontrol için Kırıkkale Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ<br>2020-06-10 09:29:50<br>

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