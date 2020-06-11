Kırıkkale'de, banka çalışanında koronavirüs tespit edildi

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, bir banka çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, banka şubesinin faaliyetine ara verildi.<br>Kent merkezinde bulunan bir bankada görevli ismi açıklanmayan çalışanın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumun öğrenilmesi üzerine, bugün bankanın faaliyetlerine ara verildi ve çalışanlar evlerine gönderildi. Bankanın 2 günlüğüne kapalı kalacağı belirtilirken, tüm banka çalışanları da koronavirüs testine tabi tutulacak. <br>Öte yandan, testi pozitif çıkan personele virüsün annesinden bulaştığı ve diğer aile üylerinin de gözlem altına alındığı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-11 01:09:08<br>
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