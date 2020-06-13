Kırıkkale'de kaynağı belirsiz kötü koku, rahatsızlık yarattı

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, kent merkezini saran kötü koku, çevrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelerek ölçüm yapan ekipler, kokunun kaynağını tespit edemedi.<br>Kent merkezinde bulunan Yenimahalle, Çalılıöz ve Bağlarbaşı mahallelerinde, akşam saatlerinde etkili olan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, AFAD ve belediyeye bilgi verdi. Mahallelilerden gelen yoğun şikayet üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, doğal gaz idaresi ve itfaiye ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için kanalizasyon kapakları, çöp konteynerleri ve binaların doğal gaz tesisatlarında koku ölçümü yaptı. Uzun süren incelemenin sonunda kokunun kaynağı tespit edilemedi. <br>TANKERDEN SIZINTISI İDDİASI<br>Öte yandan vatandaşlar, şehirde bulunan tankerden kötü koku geldiğini iddia etti. Polis ekipleri, iddia üzerine çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-13 01:36:10<br>

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