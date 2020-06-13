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Kırıkkale’de özel okulda korkutan yangın Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi

İHA

Kırıkkale'de özel bir okulun üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kırıkkale’de özel okulda korkutan yangın Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi

Kırıkkale’de özel bir okulun üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde bulunan özel bir okulun üçüncü katından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler katta bulunan bazı sınıfları da etkiledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın dolayısıyla okulda büyük çapta hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha da büyümeden söndürüldü. Hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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