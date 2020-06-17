Kırıkkale’de gökkuşağı güzelliği Yağmurun ardından beliren gökkuşağı hayran bıraktı

Kırıkkale’de yağmurun ardından beliren gökkuşağı, dakikalarca süren güzel görüntüleri ile vatandaşların ilgisini çekti.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesi, dün akşam saatlerinde bir anda yağmura teslim oldu. Kısa sürede etkili olan sağanak yağış, yerini güneşe bıraktı. Karakeçili ilçesi ile Köprüköy arasında yağmur sonrası beliren gökkuşağı, renkleri ile doğaya güzellik kattı. Tarihi Çeşnigir Köprüsünün olduğu alanda renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. Gökkuşağını gören vatandaşlar, doyumsuz manzarayı hayranlık ve ilgi ile seyrederken bu anı da telefonlarına kaydetti.

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