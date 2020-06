Belirlenen adreslerde kapı kapı korona testi Korona virüs testleri devam ediyor Kırıkkale'de 2 bin 300 haneye Covid-19 testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında başlatılan ‘Toplum Tarama Çalışması’ kapsamındaki test çalışmaları Kırıkkale’de de sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), korona virüs (Covid19) ile mücadele için başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit etmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK’in belirlediği adreslere giderek kişilerin rızası dahilinde testi gerçekleştiriyor. Test yapılan şahısta aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor. Kırıkkale’de de belirlenen hanelerde vatandaşlara korona virüs (Covid19) testinin yanı sıra bir takım sorular sorularak sağlık bilgileri alınıyor. Kentte 2 bin 300 hanede bu testler gerçekleştirilecek.

Sağlık ekibi, test yapılan vatandaşlara Korona (COVİD19) hastalığın belirtileri soruyor ve onlardan sağlık bilgileri alıyorlar. Test yapılan vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.



"TÜİK tarafından belirlenen 2 bin 300 adres var"

Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart tarihinde görüldüğünü hatırlatan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Hasan Demirtaş, tüm kurumların başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Demirtaş, "Burada Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir araştırma mevcut. Bu araştırma ilimizde ve Türkiye genelinde yapılmakta. Bu araştırma kapsamında TÜİK tarafından belirlenmiş 2 bin 300 tane adres var. Bu adresler seçilmiş adresler. Ekiplerimiz bu adreslere gidiyorlar her haneden randomize seçilmiş bir kişi ile önce anket yapıyorlar. Daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi her hangi bir semptom var mı? Bunu sorguluyorlar. Burundan ve boğazdan örnek alıyorlar ve kan örneği alarak işlemlerini bitiriyorlar. İlimizde 25 tane ekibimiz mevcut. Her ekibimizde bir doktor, sağlık personeli ve bir tane laborant arkadaşımız var" dedi.



"Testlerin sonuçları aynı gün çıkıyor"

Şu ana dek 500 hanenin ziyaret edildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Hasan Demirtaş, "Bu araştırma ile Sağlık Bakanlığımız ilimizde ve ülkemiz genelinde yeni korona virüs hastalığı ne durumda? Geçirmiş hastalık düzeyi nedir? Bulgu vermeyen hastanın düzeyi nedir? Bunları belirlemeyi düşünülüyor. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerine gelen sağlık personellerine yardımcı olmaları. Bu araştırmaya gönüllü olarak katılmalarıdır. Şu ana kadar 500 haneyi ziyaret ettik. 45 gün oldu başlayalı. İlimizde bu testler Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmakta. Bu testlerin aynı gün sonuçları çıkıyor. Bu sonuçlar vatandaşımızın eDevlet üzerinden eNabız üzerinden sonuçları düşüyor. Eğer ki bir pozitif vaka düşerse vatandaşlarımız ile iletişime geçiyoruz. Durumunu değerlendiriyoruz ve tedavisini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

