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Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale Türkiye’nin ilk silah OSB’si Kırıkkale’de 2 bin 500 kişi çalışıyor Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı: "Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda" "Fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak" Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel: "Cumhurbaşkanımız yerli ve milli üretime büyük önem veriyor"

İHA

Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale Türkiye’nin ilk silah OSB’si Kırıkkale’de 2 bin 500 kişi çalışıyor Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı: "Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda" "Fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak" Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel: "Cumhurbaşkanımız yerli ve milli üretime büyük önem veriyor"

Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor. Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT76, MPT55, KNT76 ve JMK Bora12 gibi önemli silahlar Türkiye’nin gururu haline geldi. Kırıkkale’ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları, Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.
Ülkenin farklı illerinden kente yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale’ye kurulacağını söyledi.

"Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda"
Kırıkkale’nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, “Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. İlk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesi'nde. Tabii bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. Bir fabrikamız da bitmek üzere, Temmuz sonu itibarıyla imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri" dedi.

"Fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak"
Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu kaydeden Varlı, "Türkiye’nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisinde tüm ihtiyaçlara cevap verecek"
Yıl sonu itibarıyla ilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edileceğini ifade eden Varlı, “Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için ‘silaha adını veren şehir Kırıkkale’ sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi'nin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız yerli ve milli üretime büyük önem veriyor"
Kırıkkale’ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi (ORSAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi:
“Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup, 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. ORSAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye’nin milli savunmada bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey'e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'e, Kırıkkale’de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer Bey'e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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