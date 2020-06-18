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Çocuklarda yaz döneminde beslenme alışkanlıkları Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül: "Sıcakta iştah azalacağından öğün aralarının daha sık tutulması gerekir" "Yaz aylarında çocukları çok yemeğe zorlamamak gerekir" "Dengeli bir beslenme programı uygulamak bu yaş döneminde de çok önemlidir"

İHA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül, yaz döneminde çocukların beslenmesiyle alakalı önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarda yaz döneminde beslenme alışkanlıkları Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül: "Sıcakta iştah azalacağından öğün aralarının daha sık tutulması gerekir" "Yaz aylarında çocukları çok yemeğe zorlamamak gerekir" "Dengeli bir beslenme programı uygulamak bu yaş döneminde de çok önemlidir"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül, yaz döneminde çocukların beslenmesiyle alakalı önemli tavsiyelerde bulundu.
Yaz dönemine girilen bugünlerde artan vücut sıcaklığı nedeniyle beslenmeyle ilgili ihtiyaçlar değişkenlik gösterirken, beslenme düzeni de değişebiliyor. Bu nedenle yaz sıcaklarında çocuğun sağlığının korunması için tercih edilecek gıdalar, öğün sayıları, sıvı tüketim miktarı ve tüketilecek sıvılar yönünden dikkatli olmak gerekiyor. Çocuklarda ve erişkinlerde besin gereksinimlerinin mevsimlere göre değişkenlik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Selda Bülbül, evde kalmanın çocuklar için avantajının yanı sıra dezavantajının da olduğunu kaydetti. Bülbül, “Dışarıda koşturup oynamaya enerjisini atmaya alışmış çocuklar evde televizyon/bilgisayar başında epey bir hareketsiz kaldılar. Şimdi hareket zamanı. Sıcak hava normal şartlarda metabolizma hızını yavaşlatır. O nedenle çocuklarda bu dönemde hareketi artırmak ve kas dokusunu artırarak vücudun metabolizma hızını artırmak iyi bir yol olacaktır. Bu dönemde çocuğun fiziksel aktivitelere ve ilgi duyduğu bir spor dalına yönlendirilmesi çok önemlidir. Yaz aylarında çocukları çok yemeğe zorlamamak gerekir, zaman zaman beslenme şeklinde farklılık olabileceği akıldan çıkarılmamalı ve çocuklarda yemeleri için aşırı baskı uygulanmamalıdır. Dengeli bir beslenme programı uygulamak bu yaş döneminde de çok önemlidir. Bir öğünde çocuğun tabağında her gruptan besinin yer alması uygun bir beslenme düzenidir. Makarna, pilav, patates sıcaklarda ani kan şekeri düşmesine yol açabilir, bunun yerine bulgur, kepekli makarna tercih edilebilir. Yine öğünlerde hafif, yağsız yemekler seçmek ve porsiyonları küçültmek çocukların hem kilo almasını önler hem de yemeği kolay yemesini sağlar” dedi.

"Sıcakta iştah azalacağından öğün aralarının daha sık tutulması gerekir"
Yaz ayları ile beraber çocukların günlük beslenme programının daha esnek bir hal aldığını kaydeden Prof. Dr. Bülbül, “Öğün sayısı çoğu zaman ikiye inmektedir. Öğünler arasında en değerli öğün kahvaltıdır, yaz aylarında da kahvaltı önemini korur. Güne çok gecikmeden başlanmalı ve kahvaltı ihmal edilmemelidir. Büyüme ve gelişme dönemi devam eden çocukların kahvaltısında demir, kalsiyum ve karbonhidrat bakımından zengin olan yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar tercih edilmeli, reçel ve salam, sucuk gibi içinde katkı maddeleri olan besinlerden uzak durmaya gayret edilmelidir. Kahvaltı domates, salatalık gibi besinlerle renklendirilebilir. Gün içinde kahvaltı dahil öğün atlanması abur cubur tüketimini artırır. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına neden olarak enerji tüketiminin azalmasına ve fazla kiloların alınmasına yol açar. Yine, yaz aylarında açık havada daha çok vakit geçiren çocuklar dışarıda çok sayıda işlenmiş yağlı, şekerli yani bol kalorili yiyeceklerin reklam veya kendisine maruz kalmakta, sonuç olarak abur cubur tüketimini artırarak kilo almaktadır. Sıcakta iştah azalacağından öğün aralarının daha sık ve öğün miktarının da daha az tutulması gerekir yani ara öğün alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ara öğünlerde sıvı gıdalar, meyve (meyve suyu değil), salatalık gibi az kalorili gıdalar tercih edilebilir. Tüketilecek ara öğün besinlerinin paketli, kalorili, yağlı, tuzlu bir gıda olması yerine doğal olarak hazırlanabilecek meyveli yoğurt, ballı süt, şekersiz kek, ev yapımı dondurma gibi daha sağlıklı besinler olmasına özen gösterilmelidir. Çocuğa düşük kalorili zayıflama ürünleri ve kepekli besinler verilmesi pek önerilmez. İlk 2 yaşta beyin gelişimi için yağa ihtiyaç fazla olduğundan light süt ve light yoğurt gibi ürünler tercih edilmemelidir. Kepekli ürünler ise demir gibi yararlı mikro besin ögelerinin emilimini engeller ve vücuttan atılımını artırır. Kaliteli protein, kalsiyum, A vitamini içeriği zengin olan süt ve süt ürünlerinin çocuklarda diş ve kemikler sağlığı ile büyüme ve gelişmede önemli yeri vardır. Günde 23 bardak sütyoğurtayran tüketmeleri uygun olur. Dondurma sütlü güzel bir tatlıdır ancak mümkünse külahta ve en fazla iki top olacak şekilde yedirilmesi uygun olur" ifadelerini kullandı.

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