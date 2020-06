<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 aktif fabrika olduğunu ve bu sayının 2 yıl içinde 10'a yükseleceğini belirtti. Varlı, "Kırıkkale, savunma sanayinin üssü olmaya aday bir şehir. 2 yıl içinde bu bölgede 2 bin 500 kişi istihdam edilecek" dedi.<br>Kırıkkale'ye 2014 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'si, özel sektörün yaptığı yatırımlarla ülkenin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri oldu. Kırıkkale'nin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile beraber kurulan bir şehir olduğunu ve bu nedenle savunma kenti olduğunu belirten Kırıkkale TSO Başkanı Ahmet Varlı, bu ana fikre uygun olarak da Silah İhtisas OSB'sinin kurulduğunu söyledi. Şu an bölgede 4 fabrika bulunduğunu ve temmuz ayında bir fabrikanın açılacağını belirten Varlı, "Türkiye'nin farklı yerlerinden yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibarıyla arsa tahsislerimiz devam ediyor. Kırıkkale´de bulunan alan, 5'inci derece destek ve teşvik bölgesinde yer alıyor. İnşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek. Şu anda ruhsat aşamasında olan 5 tane fabrika var, bunların inşaatı yakında başlayacak ve bunlarla birlikte toplam fabrika sayımız 10'u bulmuş olacak" dedi.<br>'SAVUNMA SANAYİNİN ÜSSÜ OLMAYA ADAY ŞEHİR'<br>Fabrikaların tamamının 2 yıl içinde biteceğini kaydeden Varlı, "İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibarıyla Silah İhtisas OSB'sinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek. 2 yıl sonu itibarıyla bu bölgede yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdamı sağlanacak. Bu yatırımlarla birlikte Kırıkkale, savunma sanayinin üssü olmaya aday bir şehir olacak" diye konuştu.<br>Bölgede faaliyet gösteren Ordu Savunma Sanayi Yatırımları A.Ş. (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkanvekili Emre Demirel ise yaklaşık 35 yıldır savunma sanayi alanında hizmet verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'sinde de fabrikamızı açtık. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye'nin milli savunmadaki bir paydaşı olarak üretimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu önemli süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile her süreçte biz yatırımcıların yanında olan Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer'e teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kırıkkale Hasan AKYILDIZ<br>2020-06-18 13:50:04<br>

