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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TCDD tren hattından bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı

İHA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki demir yollarından 100 metre uzunluğundaki bakır kabloyu küçük parçalar halinde keserek çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TCDD tren hattından bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki demir yollarından 100 metre uzunluğundaki bakır kabloyu küçük parçalar halinde keserek çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) ait 100 metrelik bakır kablonun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JSAT), Balışeyh Asayiş Timleri harekete geçti. Bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucu güvenlik kameralarına takılan şüpheli araçtaki 3 kişinin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Bir süre takibe alınan R.E., M.K. ve S.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin maddi değeri yüksek olduğu belirtilen bakır kabloların bir kısmını hurdacıya satarak elden çıkarttıkları ifade edildi. Soruşturmaya dahil edilen hurdacı şahıs ile birlikte diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il sınırlarından geçen ve milli proje olarak büyük önem verilen başta Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile halen modernize edilmekte olan TCDD tren hattında güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde tutulduğu bildirildi.

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