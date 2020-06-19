Türkyılmaz’dan Başdanışman Sertçelik’e ziyaret

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik’i ziyaret etti.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a teşekkürlerini iletti. Yahşihan’da en kısa zamanda söyleşi yapacağını kaydeden Sertçelik, Başkan Türkyılmaz’a kitap hediye etti.
Başkan Türkyılmaz da, misafirperverlik için Başdanışman Sertçelik’e teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.