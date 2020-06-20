Eğlence merkezinde 25 kişiye para cezası

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<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, gece geç saatlerde eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.<br>Dün gece saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi 600. sokak üzerinde faaliyet gösteren eğlence merkezinin açık olduğu polise bildirildi. Polis ekipleri, söz konusu adrese gittiklerine kapı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, içeride 9'u kadın 25 kişinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan tespitler sonrasında içeride bulunan kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 78 bin 750 lira para cezası verildi. <br>DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ <br>2020-06-20 11:58:23<br>

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