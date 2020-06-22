Kırıkkale’de ’maske’ denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi Bu kentte herkes maske kuralına uyuyor Bakanlığın talimatı işe yaradı, maske takmayan kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de ’maske’ denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi Bu kentte herkes maske kuralına uyuyor Bakanlığın talimatı işe yaradı, maske takmayan kalmadı

İHA

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında, Kırıkkale'de korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske' denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesti.

Kırıkkale’de ’maske’ denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi Bu kentte herkes maske kuralına uyuyor Bakanlığın talimatı işe yaradı, maske takmayan kalmadı

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında, Kırıkkale’de korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında ’maske’ denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesti.
Korona virüs (Covid19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla 81 ilde olmak üzere maske takma zorunluluğu getirildi. Bu önlemler çerçevesinde Kırıkkale’de de denetimler sıklaştırıldı. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında ’maske ve sosyal mesafe’ denetimi yapan polis ekipleri, toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL’lik para cezası kesti. Kentteki çoğunluğun ’maske’ takma kuralına uyduğu görülürken maskesiz mendil satan bir çocuğa da maske verdi. Banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafe kuralları sık sık hatırlatıldı. Ekip araçlarıyla da ’maske ve sosyal mesafe’ anonsları yapıldı.

"Maske kullanımı baya artmış durumda"
Kırıkkale’de maske kullanımının epey arttığını ve kurallara uyulduğunu belirten 24 yaşındaki Yasin Savaş, "Hükumetimizin ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla ve de Valimiz Yunus Sezer beyin koordinesinde gerçekten bugün Kırıkkale’de maske kullanımı baya artmış durumda. Bu yönden sevinçliyiz. İnşallah devam eder ve bu illetten kısa sürede kurtulur, normal hayatımıza döneriz. ’İnsanların cebinde akrep vardır’ diye bir tabir vardır. İnsanların cebine dokunamazsınız. Cezayı kesmek amacıyla değilde virüsten korumak amacıyla olduğuna inanıyorum. İnsanlar şöyle algılıyor; ’bak bak devletin paraya ihtiyacı var ceza kesiyor’ gibisine böyle bir durum yok. Uymayan olursa kesilmesi çok doğrudur. İnsanların hayatını tehlikeye atıyorsam kesilsin" diye konuştu.

"Cadde ve sokaklarında maskesiz hiçbir kimse yok"
Vatandaşların maske olayına daha ciddi davrandığını ifade eden Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Ağa Pehlivanlı, "Bugün maske olayına halkımız daha ciddi davranıyor. Şu anda Kırıkkale’nin cadde ve sokaklarında maskesiz hiçbir kimse yok. Vatandaşlarımıza yardımcı olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Valimiz Belediye Başkanımız bu olayı titizlikle takip ediyor. Güvenlik güçlerimiz sahada. Elimizden geldiği kadar birimiz hepimiz diyerek bir birimizi kollamak maksadıyla her konu da bir birimize yardımcı oluyoruz. Ayrıca buradaki vatandaşın biraz daha duyarlı olması ceza 900 lira oldu. Vatandaş ceza yememek için daha ciddi davranıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'e-İmza' almak isteyenler internet dolandırıcılarına dikkat "Elektronik imzalarınızı bir başkasına teslim etmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER 'e-İmza' almak isteyenler internet dolandırıcılarına ...
Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
Başkan Türkyılmaz şehit babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz şehit babalarını unutmadı
Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı
Bakan Pakdemirli’den ‘kurbanlık’ açıklaması: “Dini vecibeleri yerine getirme konusunda hiçbir eksik yok” Kurban Bayramında da tokalaşma olmayacak Bakan Pakdemirli Çankırı’da
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den ‘kurbanlık’ açıklaması: “Dini ...
Tarihi Çeşnigir Köprüsünde sürpriz evlilik teklifi Tarihi köprüyü mutluluklarına şahit ettiler Genç aşıktan tarihi köprüde romantik teklif
YEREL HABERLER Tarihi Çeşnigir Köprüsünde sürpriz evlilik ...
Yahşihan’ın alt yapısı baştan sona yenileniyor
YEREL HABERLER Yahşihan’ın alt yapısı baştan sona yenileniyor
Vali Sezer'in Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Sezer'in Babalar Günü mesajı
Kırıkkale'de 'sınav' sessizliği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'sınav' sessizliği
Eğlence merkezinde 25 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Eğlence merkezinde 25 kişiye para cezası
Korona virüs gölgesinde LGS başladı Okul görevlisinde velileri güldüren söz: "Hepiniz hoş geldiniz, hepinize güle güle" Kırıkkale'de 4 bin 846 öğrenci sınava girdi
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde LGS başladı Okul görevlisinde ...
Korona virüsü hiçe sayıp meyhanede müzikli eğlence düzenlediler Korona virüs yasaklarını hiçe sayan 25 kişiye 78 bin lira ceza
YEREL HABERLER Korona virüsü hiçe sayıp meyhanede müzikli eğlence ...
Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu ’Kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X