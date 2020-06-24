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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de asfalt sezonu açıldı

İHA

Kırıkkale'de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de asfalt sezonu açıldı

Kırıkkale’de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Kırıkkale’de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) programı kapsamında 1 milyon 820 bin liraya mal olan 5 kilometrelik yolda, 1. kat sathi kaplama çalışmaları başladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Sezer, "İl Özel İdaresi olarak diğer kurumlarla entegreli hep beraber güzel bir çalışma azmi ve kararlılığı içerisinde hedeflerimize doğru hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçen sene Aralık ayında 2019 yılının değerlendirmesini yaptık eksiklerimizi gördük. Bu sene ilkbaharla beraber buradaki İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızla muhtarlarımızla bunlar bizim çalışma arkadaşlarımız, bir araya geldik. Bu sene Kırıkkale’nin alt yapı sorunlarını nasıl çözeriz, ne eksiğimiz var bunları tartıştık. Aynı zamanda da ilçelerimizin hepsini ziyaret ederek hem yapılan işleri hem de yapılacak olanları sizlerle birebir istişare etme imkanımız oldu” dedi.

"Bütün köylerimizin yolu asfalta bağlanmış olacak"
Tüm köylerin asfaltla buluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
“Hamd olsun devletimizin hükumetimizin destekleriyle, bizim yerelde bulduğumuz güzel bir çalışma potansiyelimiz var ve bu devam ediyor. Bizim ümidimiz bu sene hangi köyümüz olursa olsun, 183 köyümüz var. Bütün köylülerimizin bir şekilde ayağının asfalta değmesini hedefliyoruz. Bu sene yapacağımız programdaki işlerle beraber eksiğimiz olan yaklaşık 40 kilometrelik bir yolumuz kalıyor. Bu 40 kilometrelik yolu da tamamladığımız takdirde bütün köylerimizin yolu asfalta bağlanmış olacak. Aynı şekilde yapılmış ve iyileştirilmesi gereken yollarımızı da bu sene tamamlamış olacağız.”

"Köylerimizin asfalt yola kavuştuğunu yaşamak istiyoruz"
Vali Sezer, “Allah izin verirse sizlere karşı burada mahcup olmak istemiyorum. Bu sene size vermiş olduğumuz sözü inşallah tutacağız. Bu yapmış olduğumuz ihaleleri ilave olarak bütün köylerimizdeki bütün köydeki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin köyden çıkar çıkmaz asfalta bağlayacak şekilde yollarını yapmaya çalışacağız. Bunun altyapısını hemen hemen tamamladık. İnşallah bu ihaleden sonra ikinci bir ihaleye çıkarak bunu da tamamlamış olacağız. Bu senenin sonunda tekrar bir araya geldiğimiz zaman bütün köylerimizin asfalt yola kavuşmuş olduğunu hep beraber yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Buradaki yaptığı konuşmanın ardından çocuklara hediyeler veren Vali Sezer, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Asfalt sezonunun açılış törenine Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

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