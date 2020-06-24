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11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada Kırıkkale’de iki ev karantinaya alındı

İHA

Kırıkkale'de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada Kırıkkale’de iki ev karantinaya alındı

Kırıkkale’de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.
Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan 11 kişi hastanede tedaviye alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı. Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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