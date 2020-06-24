MHP’den ’gaz kokusu’ önergesi MHP’li vekil Kırıkkale'deki gaz kokusunu TBMM’ye taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’den ’gaz kokusu’ önergesi MHP’li vekil Kırıkkale'deki gaz kokusunu TBMM’ye taşıdı

İHA

MHP’den ’gaz kokusu’ önergesi MHP’li vekil Kırıkkale'deki gaz kokusunu TBMM’ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan gaz kokusunun araştırılması için TBMM’ye yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale kent merkezinde 13 Haziran gecesi çevreyi saran gaz kokusunun araştırılması ve tedbirlerin alınması için TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki ayrı yazılı soru önergesi verdiğini belirtti. Konu hakkında TBMM’de açıklama yapan Öztürk, “Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de çevreye yayılan ve kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusu, hemşehrilerimizde tedirginlik oluşturmuş ve baş ağrısı gibi tıbbi şikâyetlerle vatandaşlarımızın hastanelere müracaat etmelerine neden olmuştur. Kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusunun meydana geldiği gece ilgili kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda, gaz kokusunun nedeni tespit edilememiştir. Ertesi gün varılan sonuç kapsamında yoğun gaz kokusunun nedeni Bahşılı Köprü ile Kayseri yolu arasındaki Çoruhözü Deresi olduğu tespit edilmiş ve buradan numuneler alınmış, henüz sonuçları kamuoyu ile paylaşılmamıştır” diyerek konunun detaylı araştırılmasını istedi.

"Gerekli tedbirler alınmalı"
Daha önce de farklı zamanlarda buna benzer gaz kokusunun oluştuğunu ifade eden Öztürk, "Kırıkkale’de bir yandan patlayıcı ve yanıcı mühimmat üreten fabrikalarımız bulunurken, diğer taraftan petrol ve gaz türevleri üreten işletmelerimiz mevcuttur. Bu yüzden hemşehrilerimiz olayın yaşandığı gece panik ve tedirginlik içerisinde sokaklara dökülmüş, gaz kokusunun kaynağına dair bilgi edinmeye çalışmışlardır" dedi.

İki bakanlığa iki ayrı önerge
TBMM’de konuya ilişkin hem Çevre ve Şehircilik Bakanına hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına iki ayrı yazılı soru önergesi verdiğini belirten Öztürk, “Yoğun gaz kokusunun bir daha yaşanmaması için konunun çok detaylı incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Elde edilen sonuçlara göre de kalıcı tedbirler geliştirilmesi önemlidir. Zira petrol ve gaz türevleri üreten işletmelerde herhangi bir gaz sızıntısı veya kaçağında emniyet görevi gören sistemlerin arıza vermesi durumunda muhakkak ki yedeklerinin çalışır vaziyette olması gerekir. Diğer yandan gaz sevkiyatı yapan tankerlerin böyle bir kokuya neden olabileceği düşünülüyorsa da, bunun için de denetim ve tedbirlerin daha etkili yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına TBMM’de vermiş olduğum yazılı soru önergeleri ile Kırıkkale’de bir daha benzer olayların yaşanmaması için tedbirler alınmasını isterken, son yaşanan gaz kokusunun kesin olarak nereden kaynaklandığının tespit edilmesini istedim” diyerek bakanlıklardan kendisine cevap verildiğinde bunları da en kısa zamanda Kırıkkale ile paylaşacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada Kırıkkale’de iki ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER 11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev ...
Kırıkkale’de asfalt sezonu açıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de asfalt sezonu açıldı
Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı
Eve giren 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Eve giren 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı
Eve giren 2 metrelik yılan korkuttu
YEREL HABERLER Eve giren 2 metrelik yılan korkuttu
Kırıkkale'de polisten 'maske' denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de polisten 'maske' denetimi
Kırıkkale’de ’maske’ denetimi yapıldı: 1 saatte sadece 2 kişiye ceza kesildi Bu kentte herkes maske kuralına uyuyor Bakanlığın talimatı işe yaradı, maske takmayan kalmadı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ’maske’ denetimi yapıldı: 1 saatte ...
'e-İmza' almak isteyenler internet dolandırıcılarına dikkat "Elektronik imzalarınızı bir başkasına teslim etmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER 'e-İmza' almak isteyenler internet dolandırıcılarına ...
Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
Başkan Türkyılmaz şehit babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz şehit babalarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X