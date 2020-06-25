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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’ye yeni mezarlık yeri

İHA

Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yer arama çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi, şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık yerini Çevre Yolu üzerinde oluşturmaya başladı.

Kırıkkale’ye yeni mezarlık yeri

Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yer arama çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi, şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık yerini Çevre Yolu üzerinde oluşturmaya başladı.
Kırıkkale genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırıkkale Belediyesi, şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Son olarak Kırıkkale’deki mezarlıkların kapasitesinin dolmaya başlaması üzerine yer arayışına başlayan Kırıkkale Belediyesi, Çevre Yolu üzerinde yaklaşık 79 bin metrekare alana yeni mezarlık alanı oluşturuyor. Yeni mezarlık alanında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentin uzun bir süre mezarlık yeri sıkıntısı yaşamayacağını dile getirdi.

Vatandaşın her türlü ihtiyacı düşünüldü
Kırıkkalelilerin defin işlemlerini ve kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için yeni mezarlık alanında planlama çalışmalarını tamamladıklarını belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni mezarlık alanında peyzaj, asfalt ve yaya düzenlemeleri çalışmalarına başladıklarını belirtti. Başkan Saygılı, “Yeni mezarlık alanı içerisinde vatandaşların her türlü ihtiyaçları da ayrıca düşünülmüş durumda. Araç oto parkı, mescit, idari bina ve gasil hanenin de bulunacağı yeni mezarlık Çevre Yolu üzerinde bulunacak. Yetişmiş ağaçlarında bulunduğu alanda yapılacak yeni ağaçlandırma çalışmaları ile Kırıkkalelilere nezih bir ortam sunulacak” dedi.
Ayrıca isteyen vatandaşlar için yeni mezarlık alanında aile mezarlığı yeri satışı da yapılacağı da bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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